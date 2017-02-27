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В Витебске выпустили опытные образцы зарядных станций для электромобилей

28.02.2017 08:27 — Разное | Tut.by  
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Опытные образцы зарядных станций для электромобилей сделали на телезаводе «Витязь». Наладить их серийное производство рассчитывают уже в этом году.

Устройство достаточно компактное. Его можно установить возле офиса и торгового центра. Чтобы зарядить автомобиль, потребуется не более двух часов. Для удобства разработчики создали специальное мобильное приложение, которое позволяет отслеживать уровень зарядки.

Первую станцию вскоре установят в Витебске, вторую — на пересечении крупных автострад под Оршей. До 2020 года предусмотрена установка зарядных станций в крупных городах — по пять ежегодно.

«В 2017 году изделие будет серийным, в марте будут разработаны три образца дополнительных зарядных станций, уже есть заявки от потребителей. Прорабатывается этот рынок, ищем варианты сотрудничества с торговыми сетями, стоянками», — сообщил главный конструктор предприятия «Витязь» Александр Борисович.

В этом году в Беларуси выпустят и первый отечественный электромобиль. А к 2019 году намечено открыть массовое производство. И, по оценке экспертов, в ближайшие годы доля электротранспорта в мире будет только расти.

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Теги: Витебск
 
 
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Устройство достаточно компактное. Его можно установить возле офиса и торгового центра. Чтобы зарядить автомобиль, потребуется не более двух часов.

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