Сообщать или не сообщать о своей беременности широкому кругу — личное дело каждой будущей мамы. Но когда речь идет о суперзвездах с огромными армиями как поклонников, так и недоброжелателей, объявление такой новости превращается в отдельную задачу.

Перед вами — подборка фотографий беременных знаменитостей, которые точно знают, что на округлившемся животе можно заработать не одну тысячу «лайков».

Шерил Коул

Звезда американского шоу «Икс-фактор» и возлюбленная участника группы One Direction Лиама Пейна, долгое время скрывала факт своей беременности. Но в недавней фотосессии для L’Oréal она все же решила продемонстрировать аудитории округлившийся живот.





Бейонсе

Королева Би стреляет без промаха. Ее недавняя «беременная» фотосессия буквально взорвала социальные сети, а эта фотография, под которой певица сообщила, что ожидает близнецов, стала самой популярной за всю историю существования инстаграма.





Пинк

37-летняя певица Пинк объявила о своей беременности вторым ребенком в 2016 году, выложив в инстаграм семейную фотографию, на которой ее старшая дочь Уиллоу обнимает мамин живот. Всего за несколько часов после публикации снимок набрал более 150 тысяч «лайков».





Аланис Мориссетт

Обладательница «Грэмми» в прошлом году объявила о своей второй беременности откровенной и завораживающей фотографией. 42-летняя певица снялась обнаженной под водой. Выглядит очень трогательно.





Кортни Кардашьян

«Я никогда не стыдилась наготы и своего тела. Когда я беременна, я нахожусь в своей лучшей форме», — сказала Кортни Кардашьян, позируя для журнала DuJour в 2014 году.





Бехати Принслу

Супермодель всегда любила селфи в зеркале. Беременность не стала для нее препятствием — вот таким фото она объявила, что они с Адамом Ливайном ждут ребенка.





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Бар Рафаэлли

Топ-модель не стала долго тянуть и сообщила о своей беременности в 2016 году, выложив в инстаграм фото теста на беременность. В первые часы после опубликования эта фотография собрала более 70 тысяч «лайков».

На протяжении всей беременности Бар не стеснялась выкладывать свои фото, периодически используя для создания эффектного кадра подруг.





До того как социальные сети стали самым оперативным источником любых новостей, в том числе и новостей из жизни знаменитостей, звезды тоже отлично знали, что откровенная «беременная» фотосессия — отличный инфоповод.

Первое место в рейтинге самых известных беременных фото по праву принадлежит Деми Мур. В 1991 году не каждая актриса смогла бы решиться на подобный кадр на обложке журнала.





После Деми откровенные фотографии не скоро стали трендом среди знаменитостей. Только через 8 лет после Деми на подобный шаг решилась Синди Кроуфорд, снявшись для обложки практически в такой же позе.





В 2004 году беременная Моника Беллуччи полностью разделась для итальянского Vanity Fair. Спустя шесть лет, в апреле 2010 года, 45-летняя Моника снова приняла участие в «беременной» съемке.