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В Ляховичах за смертельное ДТП судят бывшего начальника ГАИ Барановичей
Суд Ляховичского района 28 февраля начал рассмотрение уголовного дела по обвинению бывшего временно исполняющего обязанности начальника ОГАИ Барановичского ГОВД Андрея Волковыцкого в ДТП, которое унесло жизнь 36-летней женщины. На первом заседании выступит сторона обвинения, обвиняемый, а также заслушают свидетелей.
Суд начался в 10.00. Обвинение поддерживает старший прокурор отдела прокуратуры Брестской области Геннадий Бурый. По материалам дела Андрей Волковыцкий обвиняется в нарушении ПДД лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 4 ст. 317 УК). Если его вина будет доказана, ему грозит до 7 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью.
Напомним, ДТП произошло 26 ноября 2016 года в Ляховичском районе: бывший ВРИО начальника Барановичского ОГАИ Андрей Волковыцкий за рулем Opel Zafira на пешеходном переходе
ДТП вызвало резонанс в обществе: после него в МВД начались проверки сотрудников с использованием полиграфа.
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На первом заседании выступит сторона обвинения, обвиняемый, а также заслушают свидетелей.
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