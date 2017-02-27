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Наконец общественности стала известна цифра не только официально зарегистрированной безработицы, но и реальной. Оказалось, что безработица в Беларуси находится на уровне 5,8%.

Реальная безработица в Беларуси за 2016 год составила 5,8% от экономически активного населения страны, сообщается в докладе Национального статистического комитета о занятости населения и безработице.

Информация о фактической безработице получена Белстатом в ходе регулярного выборочного обследования домашних хозяйств. В данном обследовании Белстат использует определение безработицы, принтое Международной организации труда. Безработным считается тот, кто сам называет себя безработным, активно ищет работу и готов приступить к работе в кратчайшие сроки (в ближайшие 2 недели).

Уровень реальной безработицы в Беларуси сопоставим с российским (там в конце 2016 года было 5,4%) и польским (6% в конце 2016 года). Безработица у нас меньше, чем в Украине, Латвии, Литве.

Ранее Национальный статкомитет публиковал лишь данные по зарегистрированной безработице -- на конец января 2017 года она составила 0,9%, в декабре 2016 года этот показатель составлял 0,8%.