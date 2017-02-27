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Донорам предлагают сдать кровь для пострадавших от взрыва в Скиделе

28.02.2017 10:20 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Взрыв на сахарном комбинате в Скиделе произошел ночью 25 февраля, в здании комбината взорвалась пылевоздушная смесь, обширные ожоги получили пять работниц предприятия.

О нынешнем состоянии пострадавших женщин сообщил заведующий ожоговым отделением городской клинической больницы скорой медицинской помощи Минска Дмитрий Мазолевский

Донорам предлагают сдать кровь для пострадавших от взрыва в Скиделе
© Sputnik / Виктор Толочко
Медик: угроза жизни пострадавших от взрыва в Скиделе сохраняется

"Все пострадавшие были первично доставлены в больницу скорой помощи города Гродно, где находились в отделении реанимации. В субботу утром в Гродно выехали специалисты минского ожогового центра и специалисты-реаниматологи", — рассказал специалист.

По результатам врачебного консилиума было принято решение перевести троих пострадавших в Минск в республиканский ожоговый центр. Транспортировку они перенесли удовлетворительно.

По словам специалиста, после транспортировки пострадавшие подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, они неоднократно осматривались специалистами и уже перенесли операцию.

"Провели хирургическую обработку ожоговых ран, уточнили площади, глубины ожогов, выполнили обработку, наложили повязки. Состояние у них тяжелое, у всех троих, они находятся на искусственной вентиляции легких. Все они будут нуждаться в продолжительном лечении в условиях ожогового центра", — сказал завотделением.

Еще двое пациенток по-прежнему находятся в больнице скорой помощи в Гродно, их состояние также оценивается как тяжелое, угроза жизни сохраняется.

Специалисты ожогового отделения городской клинической больницы скорой медицинской помощи Минска предлагают сдать кровь для пострадавших от взрыва в Скиделе. Телефон отделения переливания крови (017) 287-00-12.

Ранее из-за инцидента на Скидельском сахарном комбинате управлением Следственного комитета по Гродненской области было возбуждено уголовное дело по факту халатности, повлекшей по неосторожности тяжкие последствия.

Комментарий заведующего ожоговым отделением БСМП Дмитрия Мазолевского о состоянии здоровья пострадавших от взрыва на Скидельском сахарном комбинате слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Состояние всех пятерых женщин, пострадавших от взрыва пылевоздушной смеси на Скидельском сахарном комбинате, по-прежнему оценивается как тяжелое, угроза их жизни...

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