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На аукционы в этом году выставят два пионерлагеря под Минском, столовую и прошлогодний неликвид
В Минске в этом году планируется выставить на аукцион 18 неиспользуемых объектов недвижимости, сообщила директор «Минскгоримущество» Галина Степуренко, передает
Планируют также продать столовую по ул. Бровки 32, а также 12 изолированных помещений, которые могут быть привлекательны для предпринимателей и ремесленников. При этом город понимает: на восстановление потребительских качеств этих помещений требуются значительные средства.
В список аукционных лотов вошли некоторые объекты, которые не удалось реализовать в прошлом году. Это здание бывшего детсада на ул. Л. Украинки, 12/4; незавершенный незаконсервированный строительный объект на ул. Инженерной, 1Л, и капитальное строение на ул. Инженерной, 1/10.
В 2016 году продано только четыре объекта из запланированных 11. С молотка ушли здания, на которых снизили начальную цену. Продано здание банно-оздоровительного комплекса по ул. Кабушкина (с понижением цены на 50% с 13 раза), недвижимое имущество по ул. Казинца (с понижением цены на 80% с 9-го раза), усадьба «Белая дача» (с понижением цены на 50% с 5-го раза), изолированное помещение по ул. Лучины (с понижением на 20% с 7-го раза).
«Выставляемые на торги объекты остаются не востребованы по нескольким причинам. Среди них — ценовой фактор, специфичность сооружений и размещение их в промышленной зоне, большие площади объектов, повышенные требования к реконструкции памятников архитектуры, выжидательная позиция потенциальных покупателей», — отметила Галина Степуренко.
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В 2016-м городу удалось продать только 4 неиспользуемых объекта из 11.
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