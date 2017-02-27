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Видеообзор: как выглядит новый Nokia 3310
Самой главной премьерой выставки MWC-2017 в Барселоне стал обычный телефон — обновленная классика Nokia 3310. Рассказываем о его основных особенностях в видеоролике.
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