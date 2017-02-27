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Гол Джеффа Платта в овертайме вывел ЦСКА во 2-й раунд Кубка Гагарина
Шайба нападающего сборной Беларуси Джеффа Платта в овертайме поединка с «Йокеритом» вывела ЦСКА во 2-й раунд Кубка Гагарина.
В четвертом поединке серии Джефф Платт поразил ворота на 76-й минуте, и этот гол стал единственным в матче.
«Йокерит» (Хельсинки) — ЦСКА (Москва) — 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:1) (Платт, 75.29).
Джефф Платт провел на льду 15 минут 53 секунды, исполнил 3 броска в створ ворот, заработал 1 (1+0) результативный балл и завершил встречу с показателем полезности «+1».
Всего в 4 матчах Кубка Гагарина в активе Джеффа Платта 4 (1+1) бомбардирских балла при 2 минутах штрафа, среднем игровом времени 14 минут 2 секунды и показателе полезности «+3».
Победитель регулярного чемпионата ЦСКА справился с «Йокеритом» всего в четырех матчах, однако при этом в трех поединках потребовались овертаймы.
Пропуск во 2-й раунд Кубка Гагарина всего в четырех матчах оформил и питерский СКА, но здесь преимущество фаворита было неоспоримым. СКА выиграл 4 матча у подмосковного «Витязя» с общим счетом 23:6.
«Витязь» (Подольск) — СКА (Санкт-Петербург) — 1:7 (0:3, 0:3, 1:1) (Макеев, 46.58 — Коскиранта, 3.46, Шипачев, 4.18, С. Широков, 8.53, Коскиранта, 26.07, Прохоркин, 31.45, Дадонов, 39.59, Дадонов, 59.30).
Еще в двух сериях Западной конференции противостояние не уместилось в четыре матча.
«Торпедо» (Нижний Новгород) — Динамо (Москва) — 2:3 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 0:1) (Владимир Галузин, 9.38, Мозер, 22.28 — Игумнов, 34.11, Д. Тарасов, 59.21, Карпов, 63.38).
Сражение нижегородских торпедовцев и московских динамовцев пока самое напряженное в первом раунде — судьба всех четырех матчей решалась лишь в овертаймах!
Итог серий (до 4 побед) 1-го раунда Кубка Гагарина:
Западная конференция
ЦСКА — «Йокерит» — 4:0 (4:2, 2:1 ОТ, 4:3 ОТ, 1:0 ОТ)
СКА — «Витязь» — 4:0 (3:1, 7:2, 6:2, 7:1)
Ход серий (до 4 побед) 1-го раунда Кубка Гагарина:
Западная конференция
«Динамо» М — «Торпедо» НН — 3:1 (1:0 2ОТ, 3:2 ОТ, 3:4 ОТ, 3:2 ОТ)
«Локомотив» — «Динамо» Мн — 3:1 (
Минские динамовцы следующий поединок проведут 1 марта в Ярославле. В случае поражения сезон для «Динамо» будет завершен. Если же «зубры» сумеют победить, то остальные поединки запланированы на 3 марта (в Минске) и 5 марта (в Ярославле).
Восточная конференция
«Металлург» Мг — «Куньлунь» — 3:0 (4:2, 5:3, 3:2)
«Авангард» — «Адмирал» — 2:1 (2:1 3ОТ, 6:3, 3:4)
«Ак Барс» — «Салават Юлаев» — 2:1 (2:1, 2:1, 3:4)
«Трактор» — «Барыс» — 1:2 (2:5, 5:1, 1:3).
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Шайба нападающего сборной Беларуси Джеффа Платта в овертайме поединка с "Йокеритом" вывела ЦСКА во 2-й раунд Кубка Гагарина.
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