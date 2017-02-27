Шайба нападающего сборной Беларуси Джеффа Платта в овертайме поединка с «Йокеритом» вывела ЦСКА во 2-й раунд Кубка Гагарина.



Фото: cska-hockey.ru

В четвертом поединке серии Джефф Платт поразил ворота на 76-й минуте, и этот гол стал единственным в матче.

«Йокерит» (Хельсинки) — ЦСКА (Москва) — 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:1) (Платт, 75.29).

Джефф Платт провел на льду 15 минут 53 секунды, исполнил 3 броска в створ ворот, заработал 1 (1+0) результативный балл и завершил встречу с показателем полезности «+1».

Всего в 4 матчах Кубка Гагарина в активе Джеффа Платта 4 (1+1) бомбардирских балла при 2 минутах штрафа, среднем игровом времени 14 минут 2 секунды и показателе полезности «+3».

Победитель регулярного чемпионата ЦСКА справился с «Йокеритом» всего в четырех матчах, однако при этом в трех поединках потребовались овертаймы.

Пропуск во 2-й раунд Кубка Гагарина всего в четырех матчах оформил и питерский СКА, но здесь преимущество фаворита было неоспоримым. СКА выиграл 4 матча у подмосковного «Витязя» с общим счетом 23:6.

«Витязь» (Подольск) — СКА (Санкт-Петербург) — 1:7 (0:3, 0:3, 1:1) (Макеев, 46.58 — Коскиранта, 3.46, Шипачев, 4.18, С. Широков, 8.53, Коскиранта, 26.07, Прохоркин, 31.45, Дадонов, 39.59, Дадонов, 59.30).

Еще в двух сериях Западной конференции противостояние не уместилось в четыре матча.

«Торпедо» (Нижний Новгород) — Динамо (Москва) — 2:3 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 0:1) (Владимир Галузин, 9.38, Мозер, 22.28 — Игумнов, 34.11, Д. Тарасов, 59.21, Карпов, 63.38).

Сражение нижегородских торпедовцев и московских динамовцев пока самое напряженное в первом раунде — судьба всех четырех матчей решалась лишь в овертаймах!

«Динамо» (Минск) — «Локомотив» (Ярославль) — 4:2 (2:0, 2:2, 0:0) (Андрей Степанов, 9.18, Павлович, 16.11, Ковыршин, 26.00, А. Стась, 35.07 — Апальков, 23.23, Кадейкин, 27.29).

Итог серий (до 4 побед) 1-го раунда Кубка Гагарина:

Западная конференция

ЦСКА — «Йокерит» — 4:0 (4:2, 2:1 ОТ, 4:3 ОТ, 1:0 ОТ)

СКА — «Витязь» — 4:0 (3:1, 7:2, 6:2, 7:1)

Ход серий (до 4 побед) 1-го раунда Кубка Гагарина:

Западная конференция

«Динамо» М — «Торпедо» НН — 3:1 (1:0 2ОТ, 3:2 ОТ, 3:4 ОТ, 3:2 ОТ)

«Локомотив» — «Динамо» Мн — 3:1 ( 2:1 , 7:2 , 5:1 , 2:4 ).

Минские динамовцы следующий поединок проведут 1 марта в Ярославле. В случае поражения сезон для «Динамо» будет завершен. Если же «зубры» сумеют победить, то остальные поединки запланированы на 3 марта (в Минске) и 5 марта (в Ярославле).

Восточная конференция

«Металлург» Мг — «Куньлунь» — 3:0 (4:2, 5:3, 3:2)

«Авангард» — «Адмирал» — 2:1 (2:1 3ОТ, 6:3, 3:4)

«Ак Барс» — «Салават Юлаев» — 2:1 (2:1, 2:1, 3:4)

«Трактор» — «Барыс» — 1:2 (2:5, 5:1, 1:3).