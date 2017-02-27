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Все тонкости кератинового выпрямления волос

28.02.2017 10:30 — Разное | Tut.by  
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Блуждающая в интернете реклама «магического» выпрямления волос кератином впечатляет. Процедура действительно очень актуальна, так как наши девушки не знают предела совершенству и все время норовят прямые пряди завить, вьющиеся любым способом выпрямить. Знакомо? Почему бы и нет, когда эффект «на лицо». Данная статья поможет разобраться со всеми тонкостями кератинового или, как часто его называют, бразильского выпрямления.

«Кому можно — кому нет»

Кератиновое выпрямление — это салонная процедура со стойким продолжительным эффектом. Ровные, блестящие, здоровые на вид волосы могут радовать свою обладательницу от 1 до 4 месяцев. В салон красоты обращаются не только девушки с кудрявыми локонами, но и с сухими, ломкими и непослушными — в целях восстановления.

Не стоит сомневаться в том, что кератиновое выпрямление способно справиться с химией, жесткими и африканскими кудряшками. Возможно, понадобится повторная процедура, однако эффект будет. Достигается результат путем действия на структуру волос кератина — основы специального состава, который наносится на пряди, обволакивая каждую волосинку в искусственную, барьерную пленку. Таким образом, пересушенные, посеченные кончики становятся на вид гладкими и ухоженными. Девушкам, неоднократно экспериментирующим с покраской, особенно рекомендуется данная процедура. Под воздействием кератина пряди мгновенно «оживают», приобретают здоровый блеск.

Кератиновое выпрямление, как и любая другая салонная услуга, имеет свои противопоказания. Отложите поход в салон красоты в следующих случаях:

  • заболевание или повреждения кожи головы;
  • беременность и период лактации;
  • обильное выпадение волос;
  • аллергические реакции.

Как проходит кератиновое выпрямление?

Одним из минусов кератинового выпрямления является продолжительность процедуры около 2-х часов (зависит от длины и густоты волоса).

Процесс выпрямления начинают с этапа очищения и подготовки. Голову несколько раз моют шампунем, который смывает с волос всю накопившуюся грязь. Затем практически полностью высушивают и разделяют волосы на несколько частей, подготавливая к следующему этапу.

Второй этап — нанесение кератина и термическая обработка. Специальный кератиновый состав наносят постепенно на каждую отделенную прядь, отступая от корней 1-2 см. Затем снова производится сушка феном. Далее утюжком усиливают и закрепляют результат: под действием высокой температуры кератин затвердевает, фиксируя волос в прямом состоянии.

Уход за волосами после выпрямления

Обязательное условие: последующие 3 дня после процедуры не мыть голову, не закалывать, не завязывать, не надевать головные уборы, избегать намокания, если конечно хотите, чтобы кератин хорошо закрепился. Затем можно возвращаться к обычному режиму гигиены и прочее. Также необходимо приобрести шампунь без содержания хлорида натрия, так как хлорид натрия вымывает кератин и сокращает эффект от услуги. Обеспечить правильный уход помогут средства, содержащие в своем составе масла, кератин, воск.

После обработки кератином волосы можно окрашивать или осветлять безаммиачной краской, но не сразу, иначе она попросту не возьмется. Подождите пару недель, а лучше это делать перед походом в салон. А вот убрать посеченные кончики и освежить форму лучше после проведения процедуры.

Ищете, где сделать кератиновое выпрямление волос? В каталоге TAM.BY вы найдете адреса и телефоны салонов красоты, предлагающих услугу, а также отзывы клиентов.

 
 
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Блуждающая в интернете реклама «магического» выпрямления волос кератином впечатляет. Процедура действительно очень актуальна, так как наши девушки не знают...

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