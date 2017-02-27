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Центры временного содержания нелегальных мигрантов в Беларуси будут созданы в Витебске, Гомеле и Лиде.

ЕС выделит Беларуси 7 млн евро для реализации проекта международной технической помощи в решении проблемы роста количества нелегальных мигрантов. Программа предусматривает модернизацию центров временного содержания для нелегалов. Предоставление Беларуси финансирования предусмотрено так называемой Ежегодной программой действий за 2016 год.

Центры разместятся в Витебске, Гомеле и Лиде на базе имеющейся инфраструктуры органов внутренних дел, сообщил министр внутренних дел Игорь Шуневич, передает БЕЛТА .

"Во избежание кривотолков еще раз подчеркну: центры будут предназначены исключительно для содержания иностранцев, ожидающих депортации, а не для размещения беженцев", - отметил он.

По словам министра, реализация программы начнется не ранее 2018 года. Центры создадут на базе имеющейся инфраструктуры ОВД.

Создание центров курирует специальная рабочая группа. В нее входят сотрудники МВД и белорусского представительства Международной организации по миграции (МОМ).