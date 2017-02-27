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Россельхознадзор усилил контроль 9 белорусских предприятий

28.02.2017 10:30 — Разное | Ежедневник  
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Россельхознадзор усилил контроль 9 белорусских предприятий

фото: foodmanufacture.co

Надзорное ведомство России ввело режим усиленного лабораторного контроля продукции девяти мясо- и молокоперерабатывающих белорусских предприятий.

Как сообщает Россельхознадзор, такое решение принято из-за выявленных нарушений при поставках мясной и молочной продукции.

Усилен контроль продукции 1-й Минской птицефабрики (обнаружение патогенных микроорганизмов, в том числе сальмонелл в мясе птицы), агрокомбината "Снов" (выявление сальмонелл в полуфабрикатах из свинины), компании "Акдимол" и ООО "Острожанский-К" (выявление листерий в говядине), Могилевского мясокомбината (выявление листерий в полуфабрикате из говядины).

Кроме того, в продукции ОАО "Молодечненский молочный комбинат" (Воложинский филиал), Ошмянского сыродельного завода, Рогачевского МКК и компании "Бабушкина крынка" обнаружен незаявленный консервант натамицин (пимарицин, дельвоцид). 

 
 
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Надзорное ведомство России ввело режим усиленного лабораторного контроля продукции девяти мясо- и молокоперерабатывающих белорусских предприятий.

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