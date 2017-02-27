



Консолидированная алмазная компания Зимбабве (ZCDC) скоро примет партию оборудования из Беларуси на сумму 30 млн долларов.

Об этом сообщает Myfin.by со ссылкой на газету The Herald.

Поставка осуществляется по кредитному договору через Резервный банк Зимбабве и направлена на модернизацию алмазодобывающей промышленности.

Это один из нескольких займов, которые страна получает от Беларуси для поддержки производственного сектора, пишет газета.

В частности, дополнительное оборудование позволит перерабатывать алмазы, добытые не только на россыпных, но и на коренных месторождениях.

«Сделка уже проведена, и скоро на место прибудет команда специалистов из Беларуси, чтобы оценить, как они будут устанавливать оборудование», – рассказал журналистам топ-менеджер ZCDC Регги Ньяшану.