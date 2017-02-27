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Беларусь продала Зимбабве оборудование для переработки алмазов
28.02.2017 10:12 — Разное | Ежедневник
Консолидированная алмазная компания Зимбабве (ZCDC) скоро примет партию оборудования из Беларуси на сумму 30 млн долларов.
Об этом сообщает
Поставка осуществляется по кредитному договору через Резервный банк Зимбабве и направлена на модернизацию алмазодобывающей промышленности.
Это один из нескольких займов, которые страна получает от Беларуси для поддержки производственного сектора, пишет газета.
В частности, дополнительное оборудование позволит перерабатывать алмазы, добытые не только на россыпных, но и на коренных месторождениях.
«Сделка уже проведена, и скоро на место прибудет команда специалистов из Беларуси, чтобы оценить, как они будут устанавливать оборудование», – рассказал журналистам топ-менеджер ZCDC Регги Ньяшану.
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Консолидированная алмазная компания Зимбабве (ZCDC) скоро примет партию оборудования из Беларуси на сумму 30 млн долларов.
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