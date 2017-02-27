В ночь на 28 февраля скончался знаменитый советский хоккеист и тренер, двукратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира, одиннадцатикратный чемпион СССР, участник Суперсерий с Канадой 1972 и 1974 годов, член наблюдательного совета ХК ЦСКА, президент клуба юных хоккеистов «Золотая шайба» Владимир Петров, сообщает официальный сайт московского армейского клуба.



Владимир Петров. Фото с сайта cska-hockey.ru

Будущий центрфорвард знаменитой тройки ЦСКА и сборной СССР Михайлов — Петров — Харламов родился 30 июня 1947 года в подмосковном Красногорске. В детстве пробовал себя в разных видах спорта: от бокса и футбола до хоккея с мячом, но остановил свой выбор на хоккее с шайбой. Его первым тренером был знаменитый нападающий сборной СССР Алексей Михайлович Гурышев. Свой первый серьезный титул — всесоюзное молодежное первенство 1965 года — выиграл в 16 лет в составе команды «Крылья Советов», за которую выступал до 1967 года.

В 1967 году Анатолий Тарасов пригласил Петрова, физически мощного центрфорварда с мощным кистевым броском, в ЦСКА. Великий тренер первоначально планировал использовать его в сочетании с ветеранами Александром Альметовым и Вениамином Александровым, однако вскоре в армейской команде сложилось легендарное звено, которое просуществовало 11 лет и оставило ярчайший след в мировом хоккее — Борис Михайлов — Владимир Петров — Валерий Харламов. Перед уходом из ЦСКА недолгое время выступал в одном звене с молодыми Владимиром Крутовым и Сергеем Макаровым.

Всего в составе ЦСКА стал одиннадцатикратным чемпион СССР (1968, 1970−73, 1975, 1977−81), пятикратным обладателем Кубка СССР (1968, 1969, 1973, 1977, 1979). Трижды становился лучшим снайпером чемпионатов страны (1970, 1973, 1979), четырежды — лучшим бомбардиром чемпионатов страны по системе «гол+пас» (1973, 1975, 1978, 1979).

Заканчивал карьеру в ленинградском СКА (1981−83).

Всего в чемпионатах СССР провел 553 игры, забросил 370 шайб. В Кубке СССР — 15 шайб.

В сборной СССР впервые стал чемпионом мира и Европы в 1969 году. Всего выиграл с командой Советского Союза девять мировых титулов — в 1969, 1970, 1971, 1973, 1974, 1975, 1978, 1979, 1981 годах. Стал двукратным олимпийским чемпионом (1972, 1976). На чемпионатах мира и Европы, а также Олимпийских играх всего провел 118 матчей, забросил 84 шайбы.

После окончания игровой карьеры Владимир Петров остался в хоккее. В 1983−84 годах был тренером СКА (Ленинград). 1986−88 — главный тренер Вооруженных сил Министерства обороны СССР по футболу. 1989−90 — начальник команды СКА МВО (Калинин). 1990−92 — председатель комитета ветеранов Федерации хоккея СССР.

С 22 мая 1992 года по 8 апреля 1994 года — президент Федерации хоккея России.

1995−96 — генеральный менеджер ХК «Спартак» (Москва).

1998−2000 — генеральный менеджер ПХК ЦСКА (Москва).

2003−05 — генеральный менеджер ХК СКА (Санкт-Петербург).

С начала 2000-х часть своей энергии Владимир Петров в качестве кинопродюсера тратил на увековечивание памяти о великих мастерах советского хоккея.

С 2013 года — член ассоциации ветеранов хоккейного клуба ЦСКА (Москва).

С 8 октября 2013-го — президент клуба «Золотая шайба» им. А.В.Тарасова.

Награжден двумя орденами «Знак Почета» (1975, 1978), орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2011), орденом Дружбы (1996), орденом «За службу Родине» II степени, двумя медалями «За трудовую доблесть» (1969, 1972), орденом «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» 3-й степени.

В 2006 году введен в Зал славы ИИХФ.