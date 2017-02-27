

Обновляя интерьер кухни, хозяюшки совершают оплошность, покупая кухонный гарнитур с распашными дверцами, о которые потом набивают шишки. Пора перестать экономить на комфорте и задуматься, какие устройства, механизмы смогут сделать кухню удобной по максимуму.

Удобство кухни заключается в мелочах!

Взять навесные шкафы с торчащими под прямым углом распашными дверями? Сколько раз возмущаясь, мы потирали голову? Избавить себя от дискомфорта просто. Замените мебельные петли на современные механизмы. Это позволит открывать дверцы под углами 135-170 градусов.

Оригинальный вариант — «двери, открывающиеся вверх». Установка механизма требует к петлям дополнительных деталей-держателей (фиксаторов). На одну дверцу понадобится два фиксатора. Среди предлагаемого ассортимента обратите внимание на «газлифт». Основные преимущества — плавное движение, хорошая ступенчатая фиксация.

Пуш–устройства

Колоссальное неудобство на кухне доставляет вместительный угловой шкаф: поставить можно много всего, но найти — целая история. Хвала тем, кто придумал пуш-полку — встраиваемый поворотный механизм, вращающийся по кругу. Запускается в два приема: нажать на фасад и повернуть механизм. Стоит дорого, однако это поможет сделать кухню удобнее. Альтернативный бюджетный вариант — установить внутрь шкафа крутящуюся полку-карусель.

Кухонную мебель можно усовершенствовать пуш-механизмом для открытия дверей без ручек. Такое решение впишется в интерьер в стиле хай-тек. При установке нежелательно использовать глянцевые створки, на них остаются следы от пальцев.

Посудный ящик

Место для хранения посуды не всегда оформлено с удобством. Для этих целей зачастую используется стол или сушка. Намного комфортнее хранить посуду в выдвижных ящиках. Есть три вида схожих устройств:

тандембокс;

сиа (сетчатое дно);

метабокс.

Тандембокс оснащен глухим днищем, плавно выдвигается на 100 %. Считается удобным. Метабокс дешевле, но с ценой сокращается и диапазон открытия до 65 %.

Дополнительные элементы кухонного интерьера

Встраивайте в пространство шкафа выдвижные сушки для посуды, корзины для белья, все, способное сделать кухню удобной. Для заполнения «мертвой» зоны в углах помещения, с условием, что не установлена мойка, используйте встроенную систему с плавным и бесшумным открытием — «волшебный уголок». Что только не придумывают производители, чтобы сделать кухню удобной для женщин.

Подсветка

Важный элемент кухни — подсветка. Популярными являются светодиодные светильники. Прикрепленные к петлям устройства загораются с открытием дверей мебели, подсвечивая содержимое кухонного шкафа. Такая не хитрая система не требует подключения к электрической сети. В этом бесспорный плюс.

Уровень бесшумности

Сделать мебель «бесшумной» можно с помощью установки амортизаторов-доводчиков. С механизмом двери будут закрываться медленно, не создавая шума. Более дешевый вариант — крепление пластмассовых «кнопочек».

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