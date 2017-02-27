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Переломный матч: как минское "Динамо" обыграло ярославский "Локомотив"
28.02.2017 10:49 — Разное | Sputnik Беларусь
Минское "Динамо" обыграло ярославский "Локомотив" в четвертом матче серии 1/8 финала плей-офф КХЛ, одержав первую за пять лет домашнюю победу в плей-офф.
Встреча, прошедшая в Минске в понедельник, завершилась со счетом 4:2 (2:0, 2:2, 0:0) в пользу "Динамо", в составе которого шайбы забросили Андрей Степанов (10-я минута), Александр Павлович (17), Евгений Ковыршин (27) и Андрей Стась (36). У "Локомотива" отличились Даниил Апальков (24) и Александр Кадейкин (28).
Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу "Локомотива". Пятый матч серии пройдет в Ярославле 1 марта.
Смотрите в фотоленте Sputnik самые яркие моменты игры и эмоции болельщиков.
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"Зубры" проснулись, а "Локо" провел худшую игру в плей-офф, так в Байнете комментируют игру, прошедшую в понедельник.
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