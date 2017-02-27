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Жена Караченцова рассказала о состоянии попавшего в аварию актера

28.02.2017 11:10 — Разное | Tut.by  
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Актер Николай Караченцов после ДТП в Щелковском районе Подмосковья переведен из местной больницы в НИИ имени Склифосовского. После осмотра врачей его могут выписать, заявила жена артиста Людмила Поргина, передает «Интерфакс» во вторник, 28 февраля.


«Все нормально, никаких кровоизлияний нет», — сообщила Поргина.

Она раскрыла подробности аварии, в которую попала вместе с Караченцовым. «Мы ехали по главной Пушкинской улице в кино, другая машина выезжала на главную улицу. Он нас ударил, мы перевернулись сразу, нас было четверо. Слава богу, все остались живы», — отметила жена актера.

В полиции заявляли, что возможным виновником ДТП был водитель «Газели», который не заметил на перекрестке Toyota Highlander, в которой находился Караченцов. В машине актера также ехали его родственница Эльза Ивлева, медсестра Наталья Сергеева и Поргина.

Караченцов попал в аварию в подмосковном поселке Загорянский ночью 27 февраля. Актера госпитализировали, у него диагностировано сотрясение мозга.

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Видео: РБК

Новое ДТП с участием Караченцова произошло ровно через 12 лет после аварии, в которую он попал в ночь на 28 февраля 2005-го. Артист получил черепно-мозговую травму и пролежал в коме 26 дней. Ему до сих пор не удалось полностью восстановить речевые функции.

 
 
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В полиции заявляли, что возможным виновником ДТП был водитель "Газели", который не заметил на перекрестке Toyota Highlander, в которой находился Караченцов. В машине актера...

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