

Считается, что накачка шин азотом изменяет качество движения автомобиля к лучшему. Так происходит из-за отличия физико-химических свойств азота и воздуха.

Утечки из камер

Для того чтобы понять суть процесса, надо представить камеру авто как своеобразный фильтр. В воздухе два основных компонента:

азот — 78 %;

кислород — 21 %;

остальные газы — 1 %.

Молекулы кислорода значительно меньше по размерам молекул азота. Камера автомобиля легче пропускает кислород, чем чистый азот. Поэтому утечка давления воздуха в шине зависит от количества кислорода. Накачка шин азотом в 3 раза снижает величину утечки.

Окислительные процессы

Воздух, закаченный в камеры, постепенно теряет кислород, который через стенки автомобильных камер отфильтровывается в полость за камерой. В покрышке начинается окислительная реакция. Окисляется корд, диск, бортовое кольцо. Такие изменения ослабляют покрышку, и надежность ее снижается. Присутствующие пары и влага из воздуха дополняют отрицательный коэффициент тем, что приводят к быстрому старению резины. Старение ускоряется при значительной перемене температуры окружающего воздуха. Такой аргумент особенно заметен в северных широтах.

Преимущества азота

Его свойства как газа нейтральны. Он не приводит к разрушению структуры резины. В нем нет влаги, паров масла, которые при закачке воздухом попадают из компрессора, и нет пыли. Накачка шин азотом повышает безопасность движения.

Даже при значительном перегреве покрышки при аварии тормозной системы не произойдет ее разрыва, потому что отсутствие кислорода во время накачки исключает такую возможность.

Объем инертного газа меньше изменяется под воздействием перепада температуры. Давление остается стабильным, а это создает демпфирующий эффект и улучшает ходовые качества автомобиля. Если им накачать шины , то неровные участки дороги автомобиль проходит мягко и плавно. Уменьшается активная нагрузка на подвеску и колеса автомобиля.

Качественное изменение получает и система управления. Автомобиль более устойчив на поворотах, что позволяет не сбрасывать скорость и на этом экономить топливо.

Снижаются колебания и вибрации кузова, которые обычно вызывают повышенный шум внутри салона или кабины. Высокий уровень шума отрицательно влияет на работоспособность водителя и его утомляемость. Шум повышает риск возникновения аварии.

Увеличивается и способность каждого колесо выдерживать нагрузки, что повышает эффективность использования транспортного средства.

Процесс закачки азота

Технически этот процесс не имеет особенностей. Азот получают в стационарных азотных генераторах, где закачанный воздух имеет давление до 8 кг/см². Он многократно фильтруется и освобождается от влаги, пыли, примесей масел. Затем подготовленный объем воздуха пропускается через мембраны, которые отделяют кислород и другие газы.

В таких генераторах получают газ с чистотой до 95 %. Этого вполне достаточно для нормальной работы шин. Готовый инертный газ подают в камеры обычным путем.

Еще раз о плюсах азота

Кроме повышения долговечности покрышки, обеспечения комфорта и безопасности при движении по любой дороге, накачка шин азотом снижает расходы на частую регулировку давления в камерах, облегчают снятие отработавшей срок шины, снижает коррозию металлических компонентов покрышки и диска, исключают возгорание и взрыв шины.

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