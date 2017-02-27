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В Минске за сутки горели шесть автомобилей

28.02.2017 11:02 — Разное | Tut.by  
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За прошедшие сутки в Минске спасатели получили 4 сообщения о загорании автомобилей. В результате пожаров повреждены шесть транспортных средств. Об этом сообщили в МЧС.

Первый пожар произошел утром 27 февраля напротив здания № 10 по улице Толстого — горел Peugeot 307. Спасатели установили, что пожар произошел в моторном отсеке автомобиля. Огонь повредил лакокрасочное покрытие капота и правого крыла, а также блок-фару.


Фото: МЧС

Второй автомобиль загорелся около 17.40 напротив дома № 60 по улице Авангардной. Прибывшие на место вызова спасатели оперативно потушили Nissan Primera. В результате возгорания в транспортном средстве поврежден моторный отсек.

Еще два пожара произошли ночью. На улице Шаранговича горел Volkswagen Passat, а на улице Каховской — Pontiac Vibe. Во втором случае огонь также повредил два рядом припаркованных автомобиля: Toyota Corolla и Citroen C4

















Предполагаемая причина всех случаев возгораний — короткое замыкание электропроводки.

 
Теги: Минск
 
 
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Предполагаемая причина всех случаев возгораний - короткое замыкание электропроводки.

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