﻿ В лечебнице Солигорска горел кипятильник, эвакуировали 54 человека. 21.by
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В лечебнице Солигорска горел кипятильник, эвакуировали 54 человека

28.02.2017 11:24 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Дежурная медсестра сообщила в МЧС о возгорании в одной из палат лечебницы. По прибытию к месту вызова спасатели обнаружили задымление на втором этаже трехэтажного корпуса.

Подробности инцидента на радио Sputnik Беларусь рассказала официальный представитель Минского областного управления МЧС Кристина Борейко.

"В одной из палат загорелся кипятильник, в момент возникновения пожара внутри никого не было, медработники использовали внутренний пожарный кран и справились с пламенем до приезда спасателей", — рассказала представитель МЧС.

Работники МЧС вместе с медперсоналом эвакуировали из корпуса 54 человека, никто не пострадал, в результате возгорания повреждена мебель в палате (тумбочка, кровать, постельные принадлежности), закопчены стены и потолок. Причиной пожара, по предварительной версии, стал оставленный без присмотра включенный кипятильник.

Комментарий официального представителя Минского областного управления МЧС Кристины Борейко о возгорании в Республиканской больнице спелеолечения в Солигорске слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Инцидент в Республиканской больнице спелеолечения в Солигорске произошел во второй половине дня 27 февраля, из-за задымления были эвакуированы более полусотни...

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