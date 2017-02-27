27 февраля в Ляховичах начался суд над бывшим начальником Барановичской ГАИ Андреем Волковыцким, который пьяным на личном автомобиле насмерть сбил женщину возле деревни Дарево Ляховичского района.

Суд проходит в открытом режиме, но по просьбе подсудимого фотосъемка в зале суда запрещена, передает intex-press.by .

Обвиняемый полностью признал свою вину. При этом он отметил, что не следил за спидометром и не знает какая была скорость на момент ДТП. Следствие заявляет о 100 километрах в час.

Волковыцкий также признал, что употреблял алкоголь вместе со своим предшественником во главе Барановичской ГАИ перед тем, как поехать из Ляховичей в Барановичи. Выпил примерно бутылку водки. Подсудимый опроверг часть показаний, данных им в ходе следствия. В частности, о том, что пил самогон на месте происшествия, и о том, что его обзору мешал туман.

На вопрос обвинителя о том, почему он до 21 января отрицал свою вину, а затем признал, Волковыцкий ответил, что «осознал степень совершенного».

Исполняющий обязанности начальника ОГАИ Барановичского ГОВД Андрей Волковыцкий сбил женщину , находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения. Женщина погибла от полученных травм. Авария произошла 26 ноября в Ляховичском районе возле деревни Дарево.

После столь резонансного ДТП сотрудников ГАИ начали массово проверять на детекторе лжи. При этом треть из проверенных проверку не прошла , с ними контракт продлевать не будут. Так, в Гродненской области после теста на полиграфе было уволено 15% (от общего числа проверенных) сотрудников ГАИ.