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Выпил бутылку водки: за смертельное ДТП судят начальника Барановичской ГАИ

28.02.2017 11:37 — Разное | БДГ  
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27 февраля в Ляховичах начался суд над бывшим начальником Барановичской ГАИ Андреем Волковыцким, который пьяным на личном автомобиле насмерть сбил женщину возле деревни Дарево Ляховичского района.

Суд проходит в открытом режиме, но по просьбе подсудимого фотосъемка в зале суда запрещена, передает intex-press.by.

Обвиняемый полностью признал свою вину. При этом он отметил, что не следил за спидометром и не знает какая была скорость на момент ДТП. Следствие заявляет о 100 километрах в час.

Волковыцкий также признал, что употреблял алкоголь вместе со своим предшественником во главе Барановичской ГАИ перед тем, как поехать из Ляховичей в Барановичи. Выпил примерно бутылку водки. Подсудимый опроверг часть показаний, данных им в ходе следствия. В частности, о том, что пил самогон на месте происшествия, и о том, что его обзору мешал туман.

На вопрос обвинителя о том, почему он до 21 января отрицал свою вину, а затем признал, Волковыцкий ответил, что «осознал степень совершенного».

Исполняющий обязанности начальника ОГАИ Барановичского ГОВД Андрей Волковыцкий сбил женщину, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения. Женщина погибла от полученных травм. Авария произошла 26 ноября в Ляховичском районе возле деревни Дарево. 

После столь резонансного ДТП сотрудников ГАИ начали массово проверять на детекторе лжи. При этом треть из проверенных проверку не прошла, с ними контракт продлевать не будут. Так, в Гродненской области после теста на полиграфе было уволено 15% (от общего числа проверенных) сотрудников ГАИ.

Однако подобные меры не смогли остановить ДТП с участием милиционеров. Так, вечером 30 декабря близ Смолевич автомобиль сбил женщину, она погибла. При этом водителем автомобиля оказался сотрудник милиции.

 
 
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27 февраля в Ляховичах начался суд над бывшим начальником Барановичской ГАИ Андреем Волковыцким, который пьяным на личном автомобиле насмерть сбил женщину возле...

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