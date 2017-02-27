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Выпил бутылку водки: за смертельное ДТП судят начальника Барановичской ГАИ
27 февраля в Ляховичах начался суд над бывшим начальником Барановичской ГАИ Андреем Волковыцким, который пьяным на личном автомобиле насмерть сбил женщину возле деревни Дарево Ляховичского района.
Суд проходит в открытом режиме, но по просьбе подсудимого фотосъемка в зале суда запрещена, передает
Обвиняемый полностью признал свою вину. При этом он отметил, что не следил за спидометром и не знает какая была скорость на момент ДТП. Следствие заявляет о 100 километрах в час.
Волковыцкий также признал, что употреблял алкоголь вместе со своим предшественником во главе Барановичской ГАИ перед тем, как поехать из Ляховичей в Барановичи. Выпил примерно бутылку водки. Подсудимый опроверг часть показаний, данных им в ходе следствия. В частности, о том, что пил самогон на месте происшествия, и о том, что его обзору мешал туман.
На вопрос обвинителя о том, почему он до 21 января отрицал свою вину, а затем признал, Волковыцкий ответил, что «осознал степень совершенного».
Исполняющий обязанности начальника ОГАИ Барановичского ГОВД Андрей Волковыцкий
После столь резонансного ДТП сотрудников ГАИ
Однако подобные меры не смогли остановить ДТП с участием милиционеров. Так, вечером 30 декабря близ Смолевич автомобиль
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27 февраля в Ляховичах начался суд над бывшим начальником Барановичской ГАИ Андреем Волковыцким, который пьяным на личном автомобиле насмерть сбил женщину возле...
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