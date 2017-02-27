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Ботаник рассказал, когда в Беларуси ждать первоцветов

28.02.2017 11:28 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 фев — Sputnik. Первоцветы зацветут в Беларуси как минимум через две недели, рассказал Sputnik старший научный сотрудник института экспериментальной ботаники имени Купревича НАН Аркадий Скуратович.

Необычно теплая для конца февраля погода установилась в Беларуси: по предварительным прогнозам синоптиков, в начале марта возможно местами до +14 градусов. Однако первоцветы, в том числе и подснежники, не спешат цвести.

Ботаник рассказал, когда в Беларуси ждать первоцветов
© flickr.com/ Michael Sveikutis
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"Природа попыталась устроить хитрый трюк с растениями, однако он не удался. Неожиданно пришла оттепель, снег сошел раньше времени. Но этого мало для того, чтобы растения пробудились — они-то сами еще понимают, что придут очередные заморозки", — поделился со Sputnik ботаник.

По словам эксперта, "разбудить" цветы не так просто — для этого должен быть соответствующий температурный режим и сумма активности температур, а также световая продолжительность дня.

"Раньше, чем культивируемые растения, те же первоцветы, пробуждаются сорняки — уже можно найти цветущие, но они очень маленькие, в несколько миллиметров", — пояснил Скуратович.

Цветение же первоцветов ожидается как минимум через недели две — при условии сохранения температурного режима. Однако, отметил собеседник Sputnik, цветы обладают своеобразной памятью и понимают, что погода может снова ухудшиться.

Ботаник рассказал, когда в Беларуси ждать первоцветов
© flickr.com/ Soren Wolf
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Что цветет первым

Первыми в Беларуси по весне "активничают" из растений клены — они пускают сок. Затем, как отметил ботаник, начинают цвести лещина и ольха. И только после этого не только расцветают подснежники и ландыши, но и начинает расти новая трава.

"Сейчас тоже можно увидеть зеленую траву кое-где — но это прошлогодняя, ее дождь отмывает. Новая начнет расти еще не очень скоро", — отметил эксперт.

Минприроды республики регулярно призывает белорусов не срывать первоцветы — многие из них относятся к редким видам, а за уничтожение цветов можно получить крупные штрафы.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Как отметил специалист, первыми свою "весеннюю активность" всегда демонстрируют клены - они пускают сок.

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