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В Минске Volkswagen сбил на переходе женщину

28.02.2017 11:34 — Разное | Tut.by  
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В Минске под колеса автомобиля попала женщина. Наезд произошел 28 февраля, около 07.40, на столичной улице Космонавтов. Об этом AUTO.TUT.BY рассказала представитель ГАИ Моковского района Любовь Трепашко.


Фото: ГАИ Московского района

По предварительной информации, 33-летний водитель Volkswagen ехал по улице Космонавтов со стороны улицы Есенина в направлении проспекта Дзержинского и около дома № 23/1 сбил 49-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля.

В результате ДТП женщина получила травмы и была доставлена в больницу для обследования. Как пояснил инспекторам водитель VW, он поздно увидел пешехода из-за встречного транспорта.


Фото: ГАИ Московского района

В ГАИ напомнили водителям, что они должны проявлять повышенное внимание при проезде пешеходных переходов. Также инспекторы призвали пешеходов быть более ответственными и осторожными на дороге.

 
Теги: Минск
 
 
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По словам водителя, он поздно заметил пешехода из-за встречного транспорта.

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