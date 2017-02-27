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Средняя цена экспорта газа в Европу у «Газпрома» в этом году увеличится примерно на 10%.

Об этом заявил заместитель председателя правления газового концерна Александр Медведев, , сообщает ТАСС .

Он отметил, что в 2016-м европейские страны платили за топливо меньше — порядка 167 долларов за тысячу кубометров. «Европа была, есть и остается приоритетным рынком для „Газпрома“», — добавил представитель российской компании.

При этом он указал, что «контрактный портфель содержит различные системы ценообразования, а потому прогнозировать цену на 2017 год не так легко, как это было делать раньше».



Медведев также указал, что «средневзвешенная цена поставок в страны СНГ и Балтии в 2016 году составила 152 доллара за 1 тыс. куб. м».



В июне прошлого года «Газпром» заявил о снижении средней экспортной цены на газ на 300 с 200 долларов. В компании объяснили это изменениями курсов валют и цен на нефть.



В конце мая прошлого года Медведев заявил, что цены на газ достигли дна. При этом указывалось, что значительная часть экспортных контрактов «Газпрома» привязана к ценам на нефть с опозданием в 6–9 месяцев.

Доля «Газпрома» на данном рынке, по словам Медведева, растет: в 2015 году она составляла 31 процент, в 2016-м выросла до 34 процентов.