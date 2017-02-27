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"Газпром" повысит стоимость газа для Европы
28.02.2017 11:40 — Разное | Ежедневник
фото: ТАСС
Средняя цена экспорта газа в Европу у «Газпрома» в этом году увеличится примерно на 10%.
Об этом заявил заместитель председателя правления газового концерна Александр Медведев, , сообщает
Он отметил, что в 2016-м европейские страны платили за топливо меньше — порядка 167 долларов за тысячу кубометров. «Европа была, есть и остается приоритетным рынком для „Газпрома“», — добавил представитель российской компании.
При этом он указал, что «контрактный портфель содержит различные системы ценообразования, а потому прогнозировать цену на 2017 год не так легко, как это было делать раньше».
Доля «Газпрома» на данном рынке, по словам Медведева, растет: в 2015 году она составляла 31 процент, в 2016-м выросла до 34 процентов.
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Средняя цена экспорта газа в Европу у «Газпрома» в этом году увеличится примерно на 10%.
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