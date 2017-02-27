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Белорусско-российская командно-штабная тренировка пройдет в Москве

28.02.2017 11:21 — Разное | Ежедневник  
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Белорусско-российская командно-штабная тренировка пройдет в Москве

Белорусские военные, в том числе начальник Генерального штаба Вооруженных Сил, примут участие в совместной командно-штабной тренировке с Россией.

В период с 28 февраля по 2 марта оперативная группа Вооруженных Сил Беларуси примет участие в проведении совместной командно-штабной тренировки с центральными органами военного управления Министерства обороны России, которая пройдет в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Возглавит белорусскую оперативную группу начальник Генерального штаба Вооруженных Сил - первый заместитель министра обороны генерал-майор Олег Белоконев.

В рамках тренировки обсудят вопросы военной безопасности Союзного государства при обострении военно-политической и стратегической обстановки. В том числе будет обсуждаться безопасность при организации совместного стратегического учения вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2017". Учение станет своеобразным итогом совместных мероприятий боевой подготовки вооруженных сил двух стран за последние два года.

Кроме того, 28 февраля российско-белорусские тактические учения ВДВ стартуют в Псковской области. Об этом сообщает министерство обороны РФ. "Особенностью проводимых совместных учений для подразделений обоих государств станет наличие сильно пересеченной местности и глубокий снежный покров. В районах выполнения задач подразумевается присутствие замерзших рек, озер, болот, канав и оврагов", - проинформировали в Минобороны.

 
 
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Белорусские военные, в том числе начальник Генерального штаба Вооруженных Сил, примут участие в совместной командно-штабной тренировке с Россией.

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