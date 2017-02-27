Американская киноакадемия извинилась за ошибку, которая произошла вчера во время церемонии награждения премии «Оскар». Дело в том, что победителем в главной номинации «Лучший фильм» сперва был объявлен «Ла-Ла Ленд», а после — «Лунный свет».



Продюсер «Ла-Ла Ленда» показывает правильный конверт и имя победителя

В опубликованном заявлении киноакадемия приносит извинения авторам «Лунного света» и «Ла-Ла Ленда», отмечая «изящество», которое они проявили в столь непростых обстоятельствах. Кроме того, академики признают вину и перед актерами Уорреном Битти и Фей Данауэй, в руках которых оказался конверт с неверной карточкой. Также в заявлении присутствуют извинения перед зрителями церемонии, которые наблюдали весь конфуз.

Киноакадемия сообщает, что ошибка произошла по вине компании PricewaterhouseCoopers, которая подводила результаты голосования, а также обещает, что проведет расследование всех обстоятельств, по итогам которого будут предприняты меры, дабы такого больше не повторилось.

Напомним, что вчерашняя церемония вручения премии «Оскар» закончилась конфузом во время объявления лучшего фильма. Сперва на сцену пригласили команду мюзикла «Ла-Ла Ленд», которая даже успела выступить с речью. После чего выяснилось, что в руках продюсера картины неправильный конверт, а победителем стала на самом деле драма «Лунный свет».

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