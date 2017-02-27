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Киноакадемия извинилась за вчерашнюю ошибку на вручении "Оскара"
Американская киноакадемия извинилась за ошибку, которая
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Киноакадемия сообщает, что ошибка произошла по вине компании PricewaterhouseCoopers, которая подводила результаты голосования, а также обещает, что проведет расследование всех обстоятельств, по итогам которого будут предприняты меры, дабы такого больше не повторилось.
Напомним, что вчерашняя церемония вручения премии «Оскар» закончилась конфузом во время объявления лучшего фильма. Сперва на сцену пригласили команду мюзикла «Ла-Ла Ленд», которая даже успела выступить с речью. После чего выяснилось, что в руках продюсера картины неправильный конверт, а победителем стала на самом деле драма «Лунный свет».
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Американская киноакадемия принесла извинения за ошибку во время церемонии вручения премии "Оскар".
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