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Стали известны подробности о центрах для мигрантов

28.02.2017 12:16 — Разное | БДГ  
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Реализация проекта по строительству в Беларуси центров временного содержания начнется не ранее будущего года.

Как рассказал в интервью БЕЛТА министр внутренних дел Игорь Шуневич, такие центры будут построены в Гомеле, Витебске и Лиде. Создавать их будут на базе имеющейся инфраструктуры органов внутренних дел: помещения уже подобраны. Он также отметил, что содержать в центрах будут иностранцев, ожидающих депортации.

«В 2016 году органы внутренних дел выявили 15 организованных групп нелегальных мигрантов общей численностью 69 человек. Кроме того, раскрыто 69 преступлений по фактам организации незаконной миграции, а также 319 преступлений, связанных с нарушением срока запрета въезда в Беларусь иностранцами. За нарушение законодательства из республики выдворено 2 332 иностранных гражданина. Список лиц, въезд которых в Беларусь запрещен или нежелателен, пополнился больше чем на 8 тыс.», - отметил Шуневич.

Как ранее сообщала БДГ, на протяжении 2017-2020 годов ЕС выделит на строительство центров 7 миллионов евро. Планируется построить несколько центров, рассчитанных на проживание от 30 до 50 человек каждый, по лучшим европейским и международным стандартам: в центрах будут отдельные жилые секции для женщин и семей, а также возможность получить прямо в центре психологическую и медицинскую помощь. Реализует  проект в Беларуси Международная организация по миграции. 

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Реализация проекта по строительству в Беларуси центров временного содержания начнется не ранее будущего года.

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