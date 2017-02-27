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Стали известны подробности о центрах для мигрантов
Реализация проекта по строительству в Беларуси центров временного содержания начнется не ранее будущего года.
Как рассказал в интервью
«В 2016 году органы внутренних дел выявили 15 организованных групп нелегальных мигрантов общей численностью 69 человек. Кроме того, раскрыто 69 преступлений по фактам организации незаконной миграции, а также 319 преступлений, связанных с нарушением срока запрета въезда в Беларусь иностранцами. За нарушение законодательства из республики выдворено 2 332 иностранных гражданина. Список лиц, въезд которых в Беларусь запрещен или нежелателен, пополнился больше чем на 8 тыс.», - отметил Шуневич.
Как ранее
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Реализация проекта по строительству в Беларуси центров временного содержания начнется не ранее будущего года.
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