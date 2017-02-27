В Могилеве парень расстрелял из пневматического пистолета пять припаркованных автомобилей. Он задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Об этом сообщила официальный представитель Ленинского РОВД Могилева Елена Симонова.

Инцидент произошел вблизи одного из домов по улице Лазаренко. Сотрудники милиции, прибывшие на место происшествия, начали опрашивать пострадавших граждан. При опросе внимание правоохранителей привлек молодой человек, также якобы пострадавший от действий ночного хулигана.

— Юноша, демонстрирующий разбитое стекло своего автомобиля, сразу же был уличен во лжи: при осмотре транспортного средства один из милиционеров проявил внимательность и отметил несоответствие характера повреждений на его машине остальным пострадавшим авто, — рассказали в милиции.

Выяснилось, что накануне этот молодой человек приобрел пневматический пистолет, а после, употребив алкоголь, решил его «протестировать». Стрелял он из окна своей квартиры по стоящим во дворе автомобилям соседей. Причиненный ущерб оценили в 1380 рублей.

Правоохранители изъяли у могилевчанина пистолет, а его самого задержали. Выяснилось, что 23-летний парень уже ранее был судим за кражи и распространение порнографических материалов, также он состоит на учете в уголовно-исполнительной инспекции.

Материалы дела переданы в Следственный комитет для принятия решения о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 339 УК Республики Беларусь (Хулиганство). Могилевчанину грозит наказание вплоть до трех лет лишения свободы.