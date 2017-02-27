﻿ Очевидец сфотографировал дороги в Гродно после зимы. Состояние - ужасное. 21.by
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Очевидец сфотографировал дороги в Гродно после зимы. Состояние - ужасное

28.02.2017 12:20 — Разное | Tut.by  
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Житель Гродно Игорь прислал фото дорог в городе, чтобы показать в каком они состоянии после зимы. На фото — несколько самых проблемных улиц города. Также читатель прислал ролик, на котором запечатлены технологии ремонта дорог в действии.

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— Вот такие «технологии» ремонта у нас в городе. Ролик дает представление о том, почему в Гродно такие никудышные дороги, а ямочный ремонт — зло, — написал под видео читатель.

Улица Кирова в Гродно — односторонняя. И без того затрудненное движение в один из дней усложнили дорожники, вырыв яму. Движение по улице остановилось.


Еще один проблемный участок в городе — Поповичский мост.

— Здесь покрытие ремонтируют каждый год, поэтому он весь на заплатках. Но толку от этого никакого. Едешь, как по стиральной доске.





Еще одна улица со страшным покрытием — улица Калиновского.

— Здесь положили асфальт, наверное, еще в советское время, чинят дорогу. Но безрезультатно. Яма на яме. А говорят, почти европейский город.



 
Теги: Гродно
 
 
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На фото - несколько самых проблемных улиц города. Также читатель прислал ролик, на котором запечатлены технологии ремонта дорог в действии.

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