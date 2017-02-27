|
Очевидец сфотографировал дороги в Гродно после зимы. Состояние - ужасное
Житель Гродно Игорь прислал фото дорог в городе, чтобы показать в каком они состоянии после зимы. На фото — несколько самых проблемных улиц города. Также читатель прислал ролик, на котором запечатлены технологии ремонта дорог в действии.
— Вот такие «технологии» ремонта у нас в городе. Ролик дает представление о том, почему в Гродно такие никудышные дороги, а ямочный ремонт — зло, — написал под видео читатель.
Улица Кирова в Гродно — односторонняя. И без того затрудненное движение в один из дней усложнили дорожники, вырыв яму. Движение по улице остановилось.
Еще один проблемный участок в городе — Поповичский мост.
— Здесь покрытие ремонтируют каждый год, поэтому он весь на заплатках. Но толку от этого никакого. Едешь, как по стиральной доске.
Еще одна улица со страшным покрытием — улица Калиновского.
— Здесь положили асфальт, наверное, еще в советское время, чинят дорогу. Но безрезультатно. Яма на яме. А говорят, почти европейский город.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На фото - несколько самых проблемных улиц города. Также читатель прислал ролик, на котором запечатлены технологии ремонта дорог в действии.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии