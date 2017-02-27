В деревне, где разворачиваются действия, когда-то был центральный водопровод. Об этом говорят вросшие в обочину ржавые колонки и иногда вспоминают старожилы. Но — золотые времена давно минули, реанимировать старый водопровод никто не собирается. Теперь вода — это частная проблема, которую все решают сами — копают колодцы или бьют скважины. Понимая, что вопрос с водоснабжением встанет сразу после возведения дома, Дмитрий (тот самый минчанин, что мечтает переехать в деревню) попробовал решить эту проблему.

«Бурим дешево, но без гарантии»

— После строительства дома все равно понадобится вода. И мне будет некомфортно, если к этому времени воды еще не будет, а золотой запас уже закончится.





Первым делом начинаю искать компанию, которая добыла бы мне воду. Знакомых буровиков у меня нет, поэтому обратился к интернету — кто пробурит скважину в Минском районе? Под мой запрос выпал длинный список фирм, готовых найти воду хоть на луне. Средний прайс — 25−30 долларов за пробуренный метр. Выбрал ту компанию, чей сайт возглавлял список поисковика — по указанным телефонам никто не ответил.

Тогда я изменил тактику, и стал обращать внимание на качество сайтов. Моя логика была простой — если компания сделала хороший сайт, значит, там работают адекватные люди. (Как выяснилось чуть позже, это неправильный подход).

Нашел хорошо разработанный веб-ресурс, у них еще и баннер на всю страницу: «Только в феврале бурим по 25 долларов метр!» Это очень хорошая цена. Позвонил, там подтвердили, что ценник актуальный.

Связывался я ними в четверг, предварительно договорились, что во вторник могут приступать к работе, но еще созвонимся. И вот вторник, 8 утра, я в поликлинике с ребенком, а эти звонят- «Мы уже на участке!» Блин, да что вы там делаете, мы же договаривались созвониться? Ждите теперь…

И здесь небольшое отступление: в каждой подобной ситуации обычный белорусский строитель чувствует себя обманутым и обиженным. Я еще напишу об этом, но по факту, договариваюсь на встречу по канализации на 16.30, в 14.00 звонит человек и говорит «Я на месте! Когда вы будете?». Где 16.30 и где 14.30? Точно так же и с этими бурильщиками: ждите, говорю, раньше 10.30 точно не приеду. Еще и ворчат…

Приезжаю. Стоит небольшой, явно перегруженный бус «Фольксваген ЛТ», с тремя рабочими. В глаза бросилось то, что выглядят парни максимально плохо. Бурильную установку я не заметил. Вероятнее всего, она вся уместилась в фургоне.



Вариант малогабаритной установки

Далее последовал диалог.

Они: А где у вас тут электричество?

Я: В старом доме.

Они: А как открыть?

Я: Никак, я ключи с собой не брал.

И дальше — плач о том, что теперь им еще сидеть и ждать, пока подвезут генератор. А заранее меня предупредить, что вам электричество понадобится, трудно было?

Показал, где бурить и уехал. После обеда звонят, говорят, что какую-то пещеру подземную нашли. Нужно, мол, на метров 15 сдвинуться. Сдвигайтесь. Следующим утром парни сказали, что воды нет и не будет, что-то не так с подземным миром на моем участке.



Нужно ли платить за бесполезную дырку в земле?

Вопрос, нужно ли им платить за две дырки без воды, повис воздухе. Я поспрашивал знакомых, что в таком случае делать: ответ практически у всех был одинаковый — ничего не плати. Воды нет — значит и платить не надо. Парни, похоже, решили точно так же: когда я приехал на участок, их уже не было.

Товарищ, узнав про мою неудачу, посоветовал другую буровую контору, «Спецбурвод», мол, может и дороже, но бурят с гарантией.

Над неудачей конкурентов там посмеялись и пообещали добыть воду. Естественно, меня интересовал вопрос, почему их предшественники не смогли. Специалист компании, Андрей Раткевич, объяснил: использовали малогабаритную буровую установку, которой не хватило мощности пройти на большую глубину. А вот его прогноз меня не утешил. Андрей утверждал: в этой местности нужный водоносный слой встречается на глубине 60−80 метров. И тут я выдохнул, прощаясь мысленно с двумя-тремя тысячами долларов…

Новые буровики меня предупредили, что высока вероятность пробурить самоизливную скважину, когда вода под напором выливается на поверхность. Я, кстати, видел что-то подобное — недалеко от меня бурили соседи. У них сначала все спокойно было, а потом вода поперла из земли, и все забегали быстро, как муравьи. Но на речку на участке я согласился: пусть течет, благо, есть куда.

Добыть воду любой ценой

В назначенный день бурения Дмитрий пригласил журналиста TUT.BY к себе на участок — нам было очень любопытно увидеть процесс бурения своими глазами.





Утром к участку съехалась техника. Сначала подошли машины с материалами, потом появился военный трехосный «ЗИЛ"-водовоз. Чуть позже подошла и тяжелая артиллерия — буровая установка на базе военного трехосного «Камаза». В общем, серьезный подход.





Самый первый вопрос, который мы задали, был, конечно, про самоизлив: «Что, и в самом деле фонтан будет?»

— Мы не исключаем возможность найти напорный водоносный слой, и в этой деревне с таким явлением мы уже сталкивались, — говорит Андрей Раткевич. — Воду с того участка отводить было некуда, поэтому пришлось скважину затампонировать. Здесь ситуация может повториться, но Дмитрию с участком повезло, он с уклоном к ручью. Если что, избыток воды по трубам направим в него".

Сценарий, при котором вода не будет найдена, буровики исключили: «Найдем в любом случае. Наше оборудование позволяет пробивать скважины до 300 метров. Единственный случай, при котором у нас возникли сложности, было при бурении на участке в Кучкунах, возле Ракова. Там мы уперлись в плиту известняка — ту самую, выступ которой можно наблюдать, если ехать по дороге Минск-Гродно. И если в районе трассы плита залегает не глубоко, то потом „ныряет“, и в Кучкунах ее встречаем уже на 120 м. Ее очень трудно бурить. Чтобы найти воду нам потребовалось 32 дня! Пробовали бить скважину в пяти местах. В итоге воду нашли на 130 метрах. Пока бурили, хозяин успел дом построить. Заплатил же заказчик как за одну скважину, мы сработали себе в минус».



Зумпф — это просто яма

Место, где быть скважине, указал Дмитрий, между старым и новым домами. Однако до самого начала бурения пришлось померзнуть. Сначала рядом с намеченным местом бурения мини-экскаватор выкопал яму порядочной глубины — даже удивительно, что такой «малыш» способен так глубоко копать. Как нам объяснили, это будет «зумпф» или приямок. Из него будет подаваться вода к буру.





Чтобы тяжелая техника могла проехать на участок, мини-экскаватор превратился в мини-грейдер, и грунт из «зумпфа» разровнял до въезда на участок. Первым зашел «Камаз», буровики приступили к приготовлениям — привели в рабочее положение буровую установку, смонтировали водяной насос, который будет подавать воду в скважину. Ранее к месту «событий» подвезли обсадные пластиковые трубы (синего цвета) и металлические штанги — удлинители для бура.





Когда все приготовления были закончены, на сцене появился «Зил» и слил воду из бочки, 5 тонн, в подготовленную яму. Одновременно рабочие засыпали из мешков «Бентонит» — состав на основе бентонитовой глины. Получился раствор для бурения. При продвижении бура, бентонит формирует ровные и гладкие стенки скважины, защищает ее от осыпания грунта.















Начало бурения

Бурить начали к концу дня. Сантиметр за сантиметром бур стал погружаться в землю. Одновременно к голове бура подается раствор из ямы. Получается такая замкнутая система — насос закачивает воду из приямка в скважину к буровому инструменту, ее избыток с грунтом из скважины возвращается в яму. В первый день удалось пробурить 15 метров. Через каждые пять метров работа приостанавливалась, чтобы нарастить бур.

Продолжили бурение следующим утро.



Штанги-удлинители

На глубине в 20 метров буровики столкнулись с неожиданной проблемой.

— До 20 метров все шло нормально, а глубже началось очень сильное поглощение раствора, — объясняет проблему Андрей Раткевич. — Жидкость перестала выходить наверх. Дальше стало опасно бурить. Дело в том, что подаваемая в скважину вода стала размывать породу, что грозило подмыванием фундаментов нового и старого домов. Стоит признать, что предыдущие бурильщики столкнулись именно с этой проблемой. Мы тогда решили, что они испугались какого-то незначительного для нас поглощения воды… Оказалось, что даже применение бетонита в больших объемах не спасало ситуацию. К счастью, на 21 метре мы нашли неплохой водоносный слой. Прошлись по соседям Дмитрия — практически у всех вода на глубине 20−24 метра.





— Можем бурить глубже, но придется менять технологию, — продолжает Андрей. — Потребуется большим по диаметру буром расширять существующую скважину, в нее опускать металлический кондуктор (металлическую трубу), цементировать ее, и уже через нее бурить меньшим диаметром дальше. Но есть ли в этом смысл? Тем более, что перечисленные выше мероприятия стоят не дешево. Сейчас скважина выдает 1 куб в час, попробуем ее «раскачать».

Дмитрий такому обороту оказался только рад: «Можно сказать, что отделался „малой кровью“. Всего за бурение отдам 630 долларов в пересчете, в белорусских, а это никак на 2−3 тысячи долларов, к которым я готовился».



Фильтр перед установкой

Дальше в скважину опустили фильтр. Выглядит он как пластиковая труба в коконе из белого материала (полипропиленовое покрытие). На конце он имеют резьбу с резиновой прокладкой. К нему по мере погружения в скважину прикручивались обсадные трубы. Когда достигли «дна», в пространство между стенками скважины и обсадной трубы сделали засыпку из кварцевого песка.

— Кварцевый песок нужен для того, чтобы продлить срок службы фильтра. — объясняет Андрей Раткевич. — Скважина устроена так, что вода, поступающая в обсадную колонну, должна быть без примесей. Без фильтра водоносный песок заилит скважину и она перестанет работать. Чтобы продлить ее срок службы, и делается обсыпка специальным мытым крупным кварцевым песком.

В обсадную трубу на тросе опустили насос и начали прокачку скважины. Смысл этого действия в том, чтобы удалить из нее всю грязь и муть, которые попали в скважину во время бурения. В самом начале прокачки шла очень грязная вода. Но вскоре заметно посветлела, а через несколько часов из трубы пошла уже кристально чистая вода. Скважину, кстати, «расскачали» — теперь она выдает 3 куба воды в час. Для частного дома такого объема более чем достаточно.

Как добывалась вода. Видео

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Воду нашли. Что дальше?

Теперь ее предстоит обустроить должным образом — сделать кессон и установить насосное оборудование.

Самое простое и проверенное решение — сделать его из двух железобетонных колец. Для этого вокруг обсадной колонны по диаметру колец нужно будет выкопать колодец глубиной 2 метра. В результате должен образоваться котлован, посреди которого торчит обсада. В него устанавливают дно — железобетонную плиту с отверстием для трубы. На это основание устанавливаются кольца, швы между ними герметизируются. Далее в скважину на тросе опускают насос с пластиковой трубой 32-го диаметра (по ней вода подается наверх), и кабелем (для управления работой двигателя насоса). Все это фиксируется за оголовок. Он же герметизирует и защищает скважину. В кессоне для бесперебойной подачи воды устанавливается гидроаккумулятор. Принцип действия системы довольно прост — после включения насоса пустой бак наполняется водой. При открытии крана в доме, вода в него поступает из гидроаккумулятора, а не напрямую из скважины. По мере расходования воды насос вновь автоматически включается и закачивает воду в бак. Дополнительно к кессону необходимо подвести трубу для вывода воды и электрический кабель насоса. Сверху кессон закрывается бетонной крышкой с люком.



Примерно так будет выглядеть кессон

Дмитрий говорит, что обустройство скважины не такое уж и дешевое мероприятие. Монтаж и оборудование (кольца, насос, гидроаккумулятор и другие материалы) будут стоить около 1700 долларов.

— Кессон пока делать не буду, нужно изучить предложения компаний, выбрать оптимальное по цене и качеству оборудование, найти специалистов, которые выкопают котлован и установят кольца. Пока не горит: вода есть, и это главное. А вывод я для себя сделал следующий. Первая компания приезжала ко мне на простом микроавтобусе. Затрат — на 5 литров солярки, чтобы добраться из Минска в деревню. Вторая бригада приехала на трехосном военном ЗИЛе и на огромном КАМАЗе, с собой тащили бытовку для рабочих. То есть невооруженным взглядом заметна разница в затратной части: во время бурения ЗИЛ раз семь ездил за водой, а каждый его выезд стоит как месяц моих затрат на бензин.

При этом цена отличается не сильно: 25 и 30 долларов! И я не понимаю — как можно, работая на примитивном оборудовании, ставить почти такую же цену? На белорусском рынке по цене не отличишь профессионала от вредителя. Вредитель все равно будет заявлять ту же стоимость, что в среднем по рынку.