МИНСК, 28 фев – Sputnik. Движение всех видов транспорта будет закрыто 1 и 2 марта с 20:30 до полуночи на проспекте Независимости на участке от улицы Козлова до улицы Свердлова и ряде прилегающих улиц, сообщили Sputnik во вторник в ГУ "Столичный транспорт и связь".



© Sputnik / Артем Бордовский Видеофакт: гашение почтовой марки к 100-летию белорусской милиции

Закрыты для движения в это время также будут улица Янки Купалы (на участке от Богдановича до Первомайской) и Ленина (на участке от проспекта Победителей до Ульяновской).

Ограничение движения в эти часы в центре связано с подготовкой и проведением торжественных мероприятий, посвященных 100-летию милиции Беларуси.

"Вечером в среду состоится репетиция парада. Сам парад пройдет в День белорусской милиции 4 марта", – рассказали Sputnik в пресс-службе МВД Беларуси.

В связи с ограничением движения в центре Минска вечером 1 марта меняются и некоторые маршруты следования общественного транспорта:

движение автобусов маршрутов № 100, 115Э, 1064-ТК, 1076-ТК, 1112-ТК, 1151-ТК, 1280-ТК, 1547-СК со стороны улицы Московская организуется по проспекту Независимости, улицам Свердлова, Ульяновская, Первомайская, Бядули, Козлова;

автобусов пригородных маршрутов № 300Э, 1400-ТК от автовокзала "Центральный" – по улицам Бобруйская, Ульяновская, Первомайская, Бядули, Козлова, проспект Независимости и далее по маршрутам; в обратном направлении – по проспекту Независимости, улицам Козлова, Бядули, Первомайская, Ульяновская, Свердлова, Кирова, Бобруйская с разворотом через трамвайные пути по улице Бобруйская;

автобусов маршрутов № 1, 69, 119С – от проспекта Победителей по улицам. Немига, Цеткин, Бобруйская до разворотного кольца "Бобруйская" в прямом направлении; по улицам Бобруйская, Мясникова, Немига в обратном направлении с выполнением на изменяемом участке для автобусных маршрутов № 1, 69 всех остановочных пунктов;

автобусов маршрутов № 1056-ТК от проспекта Победителей, 1212-ТК от улицы Романовская Слобода – по улицам Немига, Цеткин, Бобруйская и далее по действующим трассам в прямом направлении; по улицам Бобруйская, Мясникова, Немига в обратном направлении;

автобусов маршрутов № 23, 65 – до разворотного кольца "Городской Вал" (без выезда на проспект Независимости);

автобусов маршрутов № 40, 50С – от улицы Московская по улицам Толстого, Мясникова, Немига, Городской Вал (с разворотом через кольцо "Городской Вал"), Романовская Слобода, Кальварийская в обоих направлениях с выполнением всех остановочных пунктов на изменяемом участке;

автобусов маршрутов № 18, 26 – по улицам Захарова, Первомайская, Бядули, Козлова, проспект Машерова в прямом и обратном направлениях с выполнением остановочных пунктов "Козлова", "Просп. Независимости";

автобусов маршрута № 57 – по улицам Пулихова, Первомайская, Ульяновская, Бобруйская, Цеткин, проспекту Дзержинского и далее по маршруту в обоих направлениях с выполнением всех остановочных пунктов на изменяемом участке.