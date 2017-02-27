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Движение в центре Минска ограничат из-за репетиции парада милиции

28.02.2017 12:26 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 фев – Sputnik. Движение всех видов транспорта будет закрыто 1 и 2 марта с 20:30 до полуночи на проспекте Независимости на участке от улицы Козлова до улицы Свердлова и ряде прилегающих улиц, сообщили Sputnik во вторник в ГУ "Столичный транспорт и связь".

Движение в центре Минска ограничат из-за репетиции парада милиции
© Sputnik / Артем Бордовский
Видеофакт: гашение почтовой марки к 100-летию белорусской милиции

Закрыты для движения в это время также будут улица Янки Купалы (на участке от Богдановича до Первомайской) и Ленина (на участке от проспекта Победителей до Ульяновской). 

Ограничение движения в эти часы в центре связано с подготовкой и проведением торжественных мероприятий, посвященных 100-летию милиции Беларуси. 

"Вечером в среду состоится репетиция парада. Сам парад пройдет в День белорусской милиции 4 марта", – рассказали Sputnik в пресс-службе МВД Беларуси. 

В связи с ограничением движения в центре Минска вечером 1 марта меняются и некоторые маршруты следования общественного транспорта:

 

  • движение автобусов маршрутов № 100, 115Э, 1064-ТК, 1076-ТК, 1112-ТК, 1151-ТК, 1280-ТК, 1547-СК со стороны улицы Московская организуется по проспекту Независимости, улицам Свердлова, Ульяновская, Первомайская, Бядули, Козлова;
  • автобусов пригородных маршрутов № 300Э, 1400-ТК от автовокзала "Центральный" – по улицам Бобруйская, Ульяновская, Первомайская, Бядули, Козлова, проспект Независимости и далее по маршрутам; в обратном направлении – по проспекту Независимости, улицам Козлова, Бядули, Первомайская, Ульяновская, Свердлова, Кирова, Бобруйская с разворотом через трамвайные пути по улице Бобруйская;
  • автобусов маршрутов № 1, 69, 119С – от проспекта Победителей по улицам. Немига, Цеткин, Бобруйская до разворотного кольца "Бобруйская" в прямом направлении; по улицам Бобруйская, Мясникова, Немига в обратном направлении с выполнением на изменяемом участке для автобусных маршрутов № 1, 69 всех остановочных пунктов;
  • автобусов маршрутов № 1056-ТК от проспекта Победителей, 1212-ТК от улицы Романовская Слобода – по улицам Немига, Цеткин, Бобруйская и далее по действующим трассам в прямом направлении; по улицам Бобруйская, Мясникова, Немига в обратном направлении;
  • автобусов маршрутов № 23, 65 – до разворотного кольца "Городской Вал" (без выезда на проспект Независимости);
  • автобусов маршрутов № 40, 50С – от улицы Московская по улицам Толстого, Мясникова, Немига, Городской Вал (с разворотом через кольцо "Городской Вал"), Романовская Слобода, Кальварийская в обоих направлениях с выполнением всех остановочных пунктов на изменяемом участке;
  • автобусов маршрутов № 18, 26 – по улицам Захарова, Первомайская, Бядули, Козлова, проспект Машерова в прямом и обратном направлениях с выполнением остановочных пунктов "Козлова", "Просп. Независимости"; 
  • автобусов маршрута № 57 – по улицам Пулихова, Первомайская, Ульяновская, Бобруйская, Цеткин, проспекту Дзержинского и далее по маршруту в обоих направлениях с выполнением всех остановочных пунктов на изменяемом участке.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Репетиция парада пройдет вечером 1 и 2 марта на проспекте Независимости, движение будет также закрыто на участках улиц Купалы и Ленина.

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