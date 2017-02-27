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Извержение Этны: "проснулся" самый высокий вулкан в Европе
28.02.2017 12:23 — Разное | Sputnik Беларусь
Извержение было зафиксировано из юго-восточного кратера вулкана. Раскаленную лаву, вырывающуюся из Этны, можно наблюдать не только из близлежащего города Катания, но и из более отдаленных населенных пунктов.
Специалисты также отмечают, что извержение сопровождается небольшими взрывами и выбросом вулканических бомб.
По словам экспертов, извержение не представляет опасности для населения. Международный аэропорт Фонтанаросса, который является ближайшим к вулкану, не останавливал свою работу — рейсы осуществляются в обычном режиме.
Этна является самым высоким действующим вулканом в Европе, в июне 2013 года он был внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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Расположенный на восточном побережье острова Сицилия вулкан Этна возобновил свою активность. Смотрите на видео извержение самого высокого вулкана Европы.
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