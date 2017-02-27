После заявления замминистра транспорта Алексея Авраменко о том, что Беларусь не вернется к практике включения дорожного сбора в цену топлива, белорусы придумывают варианты для оплаты этого налога.

Автолюбители убеждены, что самым логичным все же является включение этого сбора в стоимость топлива: в таком случае и оплата пропорциональная использованию дорог, и не надо единовременно платить ощутимую сумму при прохождении техосмотра. TUT.BY пообщался с автолюбителями и узнал их мнение о дорожном сборе.

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