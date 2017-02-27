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Мультик "Зверопой" обогнал российских "Защитников" в минском прокате
Премьерный российский блокбастер «
В кинотеатрах столичного «Киновидеопроката» мультфильм
На втором месте в Минске расположилась российская комедия «
Четвертая строчка столичного проката досталась мелодраме
В США триумфатором кассового уикенда стал ужастик «Прочь». При бюджете в 4,5 миллиона долларов лента на старте за океаном собрала 33,4 миллиона. Фильм рассказывает о том, как темнокожий парень едет в загадочное родовое имение своей белой девушки… Обращает внимание на проект и положительные отзывы экспертов: на сайте Rotten Tomatoes фильм имеет только одну негативную рецензию среди 143 текстов.
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Обладатель главного «Оскара» драма
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Премьерный российский блокбастер "Защитники" не смог возглавить минский прокат. В лидерах - музыкальная анимация из Голливуда.
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