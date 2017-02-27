﻿ Мультик "Зверопой" обогнал российских "Защитников" в минском прокате. 21.by
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Мультик "Зверопой" обогнал российских "Защитников" в минском прокате

28.02.2017 12:55 — Разное | Tut.by  
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Премьерный российский блокбастер «Защитники» не смог возглавить минский прокат. И праздник «всех мужчин» не помог. В лидерах — музыкальная анимация из Голливуда. Подробнее о кассовых сборах — в обзоре AFISHA.TUT.BY.


В кинотеатрах столичного «Киновидеопроката» мультфильм «Зверопой» заработал 94 тысячи белорусских рублей. Это первое места проката. В мировом прокате анимация заработала 550 миллионов долларов. Студия Universal может быть довольна результатом.


На втором месте в Минске расположилась российская комедия «Гуляй, Вася», собравшая еще 28 тысяч рублей. Фильм опередил премьерный проект «Защитники» Сарика Андреасяна: блокбастер заработал в Минске только 26 тысяч рублей; в целом фильм получил негативные отзывы и критиков, и зрителей.

Четвертая строчка столичного проката досталась мелодраме «На пятьдесят оттенков темнее». Картина заработала 18 тысяч рублей. Мировые сборы фильм составляют уже 329 миллионов долларов. Замыкает топ-5 в Минске проект «Обитель зла: Последняя глава», положивший в копилку еще 15 тысяч белорусских рублей.

В США триумфатором кассового уикенда стал ужастик «Прочь». При бюджете в 4,5 миллиона долларов лента на старте за океаном собрала 33,4 миллиона. Фильм рассказывает о том, как темнокожий парень едет в загадочное родовое имение своей белой девушки… Обращает внимание на проект и положительные отзывы экспертов: на сайте Rotten Tomatoes фильм имеет только одну негативную рецензию среди 143 текстов.

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Обладатель главного «Оскара» драма «Лунный свет» держится в топе американского проката уже 19 недель, на данный момент фильм занимает 19 позицию проката, сборы ленты в Штатах составляют 22 миллиона долларов. После «Оскара» мировой прокат, наверняка, добавит фильму еще несколько миллионов.

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Теги: Минск
 
 
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Премьерный российский блокбастер "Защитники" не смог возглавить минский прокат. В лидерах - музыкальная анимация из Голливуда.

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