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Следствие ищет очевидцев ДТП в Минске, в котором серьезно пострадал пешеход

28.02.2017 13:02 — Разное | Tut.by  
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Следственные органы ищут свидетелей ДТП, в котором серьезные травмы получил пешеход. Об этом сообщил официальный представитель УСК по Минску Алексей Климович.

Авария произошла 12 декабря, около 16.00, на перекрестке улиц Куйбышева и Кульман в Минске. Volkswagen Jetta ехал по улице Куйбышева в направлении проспекта Машерова. При пересечении перекрестка с улицей Кульман он продолжил движение на запрещающий сигнал светофора, сбив на регулируемом пешеходном переходе мужчину.

В результате ДТП пешеход получил тяжкие телесные повреждения и был доставлен в больницу.

Следствие просит свидетелей и очевидцев данной аварии, а также всех, кто располагает какой-либо информацией по факту этого наезда, сообщить об этом по телефонам: 8017 239−48−67, 8017 225−25−10, 8 044 500-31-11.

 
Теги: Минск
 
 
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Авария произошла 12 декабря, около 16.00, на перекрестке улиц Куйбышева и Кульман в Минске.

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