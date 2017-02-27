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Следствие ищет очевидцев ДТП в Минске, в котором серьезно пострадал пешеход
Следственные органы ищут свидетелей ДТП, в котором серьезные травмы получил пешеход. Об этом сообщил официальный представитель УСК по Минску Алексей Климович.
Авария произошла 12 декабря, около 16.00, на перекрестке улиц Куйбышева и Кульман в Минске. Volkswagen Jetta ехал по улице Куйбышева в направлении проспекта Машерова. При пересечении перекрестка с улицей Кульман он продолжил движение на запрещающий сигнал светофора, сбив на регулируемом пешеходном переходе мужчину.
В результате ДТП пешеход получил тяжкие телесные повреждения и был доставлен в больницу.
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Авария произошла 12 декабря, около 16.00, на перекрестке улиц Куйбышева и Кульман в Минске.
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