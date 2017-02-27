Следственные органы ищут свидетелей ДТП, в котором серьезные травмы получил пешеход. Об этом сообщил официальный представитель УСК по Минску Алексей Климович.

Авария произошла 12 декабря, около 16.00, на перекрестке улиц Куйбышева и Кульман в Минске. Volkswagen Jetta ехал по улице Куйбышева в направлении проспекта Машерова. При пересечении перекрестка с улицей Кульман он продолжил движение на запрещающий сигнал светофора, сбив на регулируемом пешеходном переходе мужчину.

В результате ДТП пешеход получил тяжкие телесные повреждения и был доставлен в больницу.

Следствие просит свидетелей и очевидцев данной аварии, а также всех, кто располагает какой-либо информацией по факту этого наезда, сообщить об этом по телефонам: 8017 239−48−67, 8017 225−25−10, 8 044 500-31-11.