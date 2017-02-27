Двум нападающим клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Заку Паризе и Джейсону Поминвиллю поставлен диагноз "эпидемический паротит" (свинка).

Как сообщает пресс-служба клуба, во избежание распространения инфекции игроки пропустят ближайший домашний матч регулярного чемпионата против «Лос-Анджелеса» и будут помещены в карантин минимум на пять дней.

25 февраля стало известно, что симптомы свинки были обнаружены у хоккеистов «Ванкувера» Криса Танева, Никиты Трямкина, Майкла Шапу и Маркуса Гранлунда, Антона Родина, а у Троя Стечера диагноз был подтвержден. Все пять игроков были помещены в карантин.

«Миннесота» встречалась с «Ванкувером» 4 февраля. Инкубационный период заболевания до появления его отчетливых симптомов составляет 16−18 дней.

Также сообщалось, что все игроки «Ванкувера» пройдут повторную вакцинацию от свинки, а в раздевалках команды будет проведена дезинфекция.

— Мы воспринимаем это очень серьезно, учитывая, как легко свинка может распространяться, — заявил генеральный менеджер «Кэнакс» Джим Беннинг.

Свинка — очень заразное заболевание, которое распространяется как воздушно-капельным путем, так и через прикосновения.