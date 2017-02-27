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НХЛ угрожает эпидемия свинки
Двум нападающим клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Заку Паризе и Джейсону Поминвиллю поставлен диагноз "эпидемический паротит" (свинка).
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25 февраля стало известно, что симптомы свинки были обнаружены у хоккеистов «Ванкувера» Криса Танева, Никиты Трямкина, Майкла Шапу и Маркуса Гранлунда, Антона Родина, а у Троя Стечера диагноз был подтвержден. Все пять игроков были помещены в карантин.
«Миннесота» встречалась с «Ванкувером» 4 февраля. Инкубационный период заболевания до появления его отчетливых симптомов составляет 16−18 дней.
Также сообщалось, что все игроки «Ванкувера» пройдут повторную вакцинацию от свинки, а в раздевалках команды будет проведена дезинфекция.
— Мы воспринимаем это очень серьезно, учитывая, как легко свинка может распространяться, — заявил генеральный менеджер «Кэнакс» Джим Беннинг.
Свинка — очень заразное заболевание, которое распространяется как воздушно-капельным путем, так и через прикосновения.
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Двум нападающим клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Миннесота Уайлд" Заку Паризе и Джейсону Поминвиллю поставлен диагноз "эпидемический паротит" (свинка).
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