﻿ Карнавал в Рио-де-Жанейро: феерические костюмы, жаркие танцы. 21.by
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Карнавал в Рио-де-Жанейро: феерические костюмы, жаркие танцы

28.02.2017 13:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В карнавале, несмотря на сложную экономическую ситуацию в Бразилии, принимает участие около 70 танцевальных школ. Каждый коллектив выступает в уникальных красочных костюмах, со своим оркестром, который задает ритм всему шествию.

В городе проходят сотни уличных вечеринок (blocos), во время которых играют ансамбли, а люди в костюмах танцуют и веселятся. Во время Карнавала на улицах города ежедневно гуляют не менее миллиона человек.

В этом году карнавал омрачен двумя инцидентами. В воскресенье одна из платформ, на которой танцуют участники школ самбы, въехала в ограждение. В итоге несколько человек были зажаты упавшей оградой, среди них несколько журналистов. Согласно последним данным, тогда пострадали 20 человек. А в ночь на вторник обрушилась часть другой танцевальной платформы. Шесть пострадавших были доставлены в больницу, состояние двоих оценивается как серьезное. Организаторы приостановили шоу примерно на полчаса, чтобы раненые смогли получить медицинскую помощь, после этого парад возобновился.

 
 
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Самое известное в мире карнавальное веселье в Рио-де-Жанейро открылось 24 февраля и завершится в Пепельную среду 1 марта.

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