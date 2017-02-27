|
Карнавал в Рио-де-Жанейро: феерические костюмы, жаркие танцы
28.02.2017 13:03 — Разное | Sputnik Беларусь
В карнавале, несмотря на сложную экономическую ситуацию в Бразилии, принимает участие около 70 танцевальных школ. Каждый коллектив выступает в уникальных красочных костюмах, со своим оркестром, который задает ритм всему шествию.
В городе проходят сотни уличных вечеринок (blocos), во время которых играют ансамбли, а люди в костюмах танцуют и веселятся. Во время Карнавала на улицах города ежедневно гуляют не менее миллиона человек.
В этом году карнавал омрачен двумя инцидентами. В воскресенье одна из платформ, на которой танцуют участники школ самбы, въехала в ограждение. В итоге несколько человек были зажаты упавшей оградой, среди них несколько журналистов. Согласно последним данным, тогда пострадали 20 человек. А в ночь на вторник
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Самое известное в мире карнавальное веселье в Рио-де-Жанейро открылось 24 февраля и завершится в Пепельную среду 1 марта.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии