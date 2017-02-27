Кинокомпания "Наше кино" заявляет об амбициозных планах на рынке игрового кино в Беларуси. Продюсеры работают над целым рядом интересных разножанровых проектов: над международным байопиком "Скорина" к 500-летию книгопечатания, в котором кроме белорусских планируется участие польских, литовских, чешских и итальянских кинематографистов, белорусской новогодней комедией "Традиция", психологическим триллером и молодежной комедией. Сценарный портфель кинокомпании уже составляет более 10 сценариев.

"Упыри" станет первым проектом кинокомпании "Наше кино", над которым будут работать сразу три известных продюсера. Съемки молодежный хоррора планируется закончить в июне, а международный и республиканский релиз сделать осенью 2017 года. Сейчас проходят кастинги на кинопроект. Творческая группа ищет молодых, интересных главных героев, которые смогут ярко и неожиданно сыграть в жанре хоррора.

Гости МПЦ Sputnik поделятся творческими планами, объявят результаты проката комедии "Party-zan фильм", проинформируют СМИ о результатах предпитчинга Министерства культуры, обсудят ситуацию в белорусском кинематографе и кинопрокате, а также презентуют проект создания специализированного телевизионного канала "Белорусское кино".

В пресс-конференции примут участие:

продюсер Виктор Лобкович,

продюсер и сценарист Андрей Курейчик,

продюсер Сергей Якубовский,

известный белорусский клипмейкер и режиссер Макс Сирый.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в дискуссии, которая пройдет в четверг, 2 марта, в 14:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

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