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Как в Беларуси будут снимать кино "про упырей"

28.02.2017 13:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Кинокомпания "Наше кино" заявляет об амбициозных планах на рынке игрового кино в Беларуси. Продюсеры работают над целым рядом интересных разножанровых проектов: над международным байопиком "Скорина" к 500-летию книгопечатания, в котором кроме белорусских планируется участие польских, литовских, чешских и итальянских кинематографистов, белорусской новогодней комедией "Традиция", психологическим триллером и молодежной комедией. Сценарный портфель кинокомпании уже составляет более 10 сценариев.

"Упыри" станет первым проектом кинокомпании "Наше кино", над которым будут работать сразу три известных продюсера. Съемки молодежный хоррора планируется закончить в июне, а международный и республиканский релиз сделать осенью 2017 года. Сейчас проходят кастинги на кинопроект. Творческая группа ищет молодых, интересных главных героев, которые смогут ярко и неожиданно сыграть в жанре хоррора.

Гости МПЦ Sputnik поделятся творческими планами,  объявят  результаты проката комедии "Party-zan фильм",  проинформируют  СМИ о результатах предпитчинга Министерства культуры, обсудят ситуацию в белорусском кинематографе и кинопрокате, а также презентуют проект создания специализированного телевизионного  канала "Белорусское кино".

В пресс-конференции примут участие:

  • продюсер Виктор Лобкович,
  • продюсер и сценарист Андрей Курейчик,
  • продюсер Сергей Якубовский, 
  • известный белорусский клипмейкер и режиссер Макс Сирый.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в дискуссии, которая пройдет в четверг,  2 марта, в 14:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

Аккредитация:

E-mail: e.semenova@sputniknews.com;

Тел.: +375 17 237 83 65;

Моб.:+375 29 664 28 04.

Отправьте заявку на e.semenova@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.

     
    Теги: Минск
     
     
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    В четверг, 2 марта, в 14.00 в МПЦ Sputnik Беларусь пройдет пресс-конференция представителей кинокомпании "Наше кино", которая проводит кастинги первого белорусского...

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