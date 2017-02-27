Очередной раунд полемики о дальнейшей судьбе урочища Куропаты, возможность застройки на его территории и идею создания мемориала на радио Sputnik Беларусь прокомментировал политический эксперт, директор информационно-просветительского учреждения "Актуальная концепция" Александр Шпаковский.

"Сама тематика Куропат активно муссируется еще с 80-х годов среди политически активного сегмента населения. Я избегал бы исторических оценок на тему того, является ли урочище Куропаты местом национальной трагедии. А также кто повинен в массовых захоронениях, которые там, возможно, существуют", — отметил Шпаковский.

По словам политолога, на данный момент широко известна информация о том, что в урочище Куропаты существует массовое захоронение граждан, относящееся к первой половине 20го века. Это могут быть жертвы сталинских репрессий или нацистского режима. В разное время создавались разные комиссии историков, которые приходили к совершенно противоположным выводам.

По мнению политолога, решением наболевшего вопроса может стать участие государства в дальнейшей судьбе урочища Куропаты.



© Sputnik Иван Руднев Якубович попросит Администрацию президента взять Куропаты под опеку

"Установить историческую правду в отношении Куропат мы просто обязаны, чтобы избежать дальнейших конфликтов и каких-то инсинуаций. Нужно государству брать на себя инициативу, проводить там соответствующие раскопки, устанавливать, кто там похоронен, наши ли это граждане, кто виноват в их смерти и так далее", — предположил политолог.

По словам Шпаковского, исполнительный орган власти, который несет ответственность за эту землю, вместе с инвестором должны определить дальнейшие совместные действия.

"Национальное законодательство обязывает инвестора оплачивать такого рода работы. И дальше провести работы по установлению наличия там массового захоронения, эксгумировать тела, дать адекватное историческое заключение. И после этого должно быть принято государственное решение об установлении там памятного знака", — сказал Шпаковский.

В время круглого стола в газете "СБ.Беларусь сегодня" главный редактор издания Павел Якубович высказал намерение обратиться к руководству Администрации президента с просьбой поддержать идею создания мемориала на государственном уровне. Также были озвучены идеи разработки проекта памятного знака, организации благотворительной акции по сбору средств на установку мемориала и проведения республиканского субботника с участием и БРСМ и "Молодого фронта" по наведению порядка в Куропатах.

Комментарий политического эксперта Александра Шпаковского о возможном решении вопроса с урочищем Куропаты слушайте на радио Sputnik Беларусь.