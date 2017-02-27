﻿ Внешний долг снизился на 0,7 процентов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Внешний долг снизился на 0,7 процентов

28.02.2017 13:01 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Внешний долг снизился на 0,7 процентов

фото: Vse.Media

Государственный долг зарубежным кредиторам уменьшился с начала года на 95,7 млн долларов, зато увеличился внутренний госдолг.

Внешний госдолг Беларуси на 1 февраля составил 13,5 млрд долларов США, уменьшившись с начала года на 95,7 млн. долларов (с учетом курсовых разниц), или на 0,7, сообщает Министерство финансов. 

Общий госдолг (внутренний и внешний)  на 1 февраля составил 36,6 млрд рублей, сократившись по сравнению с началом 2017 года на 0,4 млрд рублей, или на 1%.

В январе 2017 года привлечены внешние государственные займы на 36,8 млн долларов, в том числе 21,8 млн долларов —  правительства России, 8,3 млн —  Международного банка реконструкции и развития, 6,7 млн —  банков Китая.

Погашение внешнего государственного долга с начала года составило 140 млн долларов США: 95,3 млн долларов возвращено китайским банкам, 44,7 млн долларов —  российскому правительству.

Внутренний государственный долг на 1 февраля составил 10,4 млрд рублей, увеличившись с начала года на 0,1 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 1,3%.

За январь размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на 68,9 млн долларов. Погашено валютных государственных облигаций для физлиц на 18,2 тыс. долларов.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Государственный долг зарубежным кредиторам уменьшился с начала года на 95,7 млн долларов, зато увеличился внутренний госдолг.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Как в Беларуси будут снимать кино "про упырей"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика