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Государственный долг зарубежным кредиторам уменьшился с начала года на 95,7 млн долларов, зато увеличился внутренний госдолг.

Внешний госдолг Беларуси на 1 февраля составил 13,5 млрд долларов США, уменьшившись с начала года на 95,7 млн. долларов (с учетом курсовых разниц), или на 0,7, сообщает Министерство финансов.

Общий госдолг (внутренний и внешний) на 1 февраля составил 36,6 млрд рублей, сократившись по сравнению с началом 2017 года на 0,4 млрд рублей, или на 1%.

В январе 2017 года привлечены внешние государственные займы на 36,8 млн долларов, в том числе 21,8 млн долларов — правительства России, 8,3 млн — Международного банка реконструкции и развития, 6,7 млн — банков Китая.

Погашение внешнего государственного долга с начала года составило 140 млн долларов США: 95,3 млн долларов возвращено китайским банкам, 44,7 млн долларов — российскому правительству.

Внутренний государственный долг на 1 февраля составил 10,4 млрд рублей, увеличившись с начала года на 0,1 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 1,3%.

За январь размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на 68,9 млн долларов. Погашено валютных государственных облигаций для физлиц на 18,2 тыс. долларов.