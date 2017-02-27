Чемпион СССР 1982 года в составе минского «Динамо» Людас Румбутис утвержден главным тренером молодежной (U21) сборной Беларуси по футболу, сообщает официальный сайт АБФФ.



Людас Румбутис. Фото: abff.by

На этом посту 61-летний специалист сменил Игоря Ковалевича, который сейчас возглавляет гродненский «Неман».

28 февраля на заседании исполкома АБФФ Людас Румбутис рассказал о своем видении работы с командой и получил единогласную поддержку.

В число кандидатов на этот пост входили также Алексей Меркулов, Владимир Журавель, Александр Седнев, Игорь Ковалевич.

Новый рулевой «молодежки» Людас румбутис родился 24 ноября 1955 года в Тельшяе Литовской ССР.

В амплуа защитника играл в чемпионате СССР за вильнюсский «Жальгирис» (1974−1975) и минское «Динамо» (1976−1986). Был играющим тренером в минской «Смене» в чемпионате Беларуси (1992−1993).

Чемпион (1982) и бронзовый призер (1983) СССР.

Трудился тренером в брестском «Динамо» (1987−1990), «Молодечно» (1994−1995, 1999−2000), минском «Динамо-93» (1996−1998), бобруйской «Белшине» (1998−1999, 2003), «Дариде» из Минского района (2004−2006), гродненском «Немане» (2007−2008), минском «Партизане» (2009−2012), где был также спортивным директором.

В 2003—2004 годах был генеральным директором минского «Динамо».

Входил в штабы национальных сборных Литвы (2000−2002) и Беларуси (2003).

Молодежная сборная Беларуси под руководством нового рулевого стартует в отборочном турнире молодежного чемпионата Европы-2019. Соперниками белорусской дружины по 1-й квалификационной группе станут сверстники из Хорватии, Чехии, Греции, Молдовы и Сан-Марино. Победители 9 отборочных групп получат путевки в финальную стадию турнира, четыре лучших из занявших вторые места будут разделены на две пары и проведут стыковые матчи за путевки на чемпионат Европы.

Финальную стадию молодежного Евро-2019 примет Италия.

Сразу после назначения Людас Румбутис дал блиц-интервью АБФФ ТВ

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— Будем добиваться того, чтобы игроки, которые будут приезжать в молодежную сборную, понимали, что за страну нельзя играть плохо, нельзя относиться к сборной спустя рукава. Парнями должны двигать амбиции, высокие цели, задачи. Вместе с тренерским штабом постараемся сделать так, чтобы игроки поняли, что молодежная сборная — это их билет в дальнейшую жизнь, — сказал Людас Румбутис.

Помощниками Людаса Румбутиса в штабе «молодежки» будут тренер по вратарям Александр Сулима, а также Александр Лухвич и Олег Радушко.