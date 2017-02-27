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Утвержден новый главный тренер молодежной сборной Беларуси по футболу
Чемпион СССР 1982 года в составе минского «Динамо» Людас Румбутис утвержден главным тренером молодежной (U21) сборной Беларуси по футболу, сообщает официальный
На этом посту 61-летний специалист сменил Игоря Ковалевича, который сейчас возглавляет гродненский «Неман».
28 февраля на заседании исполкома АБФФ Людас Румбутис рассказал о своем видении работы с командой и получил единогласную поддержку.
В число кандидатов на этот пост входили также Алексей Меркулов, Владимир Журавель, Александр Седнев, Игорь Ковалевич.
Новый рулевой «молодежки» Людас румбутис родился 24 ноября 1955 года в Тельшяе Литовской ССР.
В амплуа защитника играл в чемпионате СССР за вильнюсский «Жальгирис» (1974−1975) и минское «Динамо» (1976−1986). Был играющим тренером в минской «Смене» в чемпионате Беларуси (1992−1993).
Чемпион (1982) и бронзовый призер (1983) СССР.
Трудился тренером в брестском «Динамо» (1987−1990), «Молодечно» (1994−1995, 1999−2000), минском «Динамо-93» (1996−1998), бобруйской «Белшине» (1998−1999, 2003), «Дариде» из Минского района (2004−2006), гродненском «Немане» (2007−2008), минском «Партизане» (2009−2012), где был также спортивным директором.
В 2003—2004 годах был генеральным директором минского «Динамо».
Входил в штабы национальных сборных Литвы (2000−2002) и Беларуси (2003).
Молодежная сборная Беларуси под руководством нового рулевого стартует в отборочном турнире молодежного чемпионата Европы-2019. Соперниками белорусской дружины по 1-й квалификационной группе станут сверстники из Хорватии, Чехии, Греции, Молдовы и Сан-Марино. Победители 9 отборочных групп получат путевки в финальную стадию турнира, четыре лучших из занявших вторые места будут разделены на две пары и проведут стыковые матчи за путевки на чемпионат Европы.
Финальную стадию молодежного Евро-2019 примет Италия.
Сразу после назначения Людас Румбутис дал блиц-интервью
Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.— Будем добиваться того, чтобы игроки, которые будут приезжать в молодежную сборную, понимали, что за страну нельзя играть плохо, нельзя относиться к сборной спустя рукава. Парнями должны двигать амбиции, высокие цели, задачи. Вместе с тренерским штабом постараемся сделать так, чтобы игроки поняли, что молодежная сборная — это их билет в дальнейшую жизнь, — сказал Людас Румбутис.
Помощниками Людаса Румбутиса в штабе «молодежки» будут тренер по вратарям Александр Сулима, а также Александр Лухвич и Олег Радушко.
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Чемпион СССР 1982 года в составе минского "Динамо" Людас Румбутис утвержден главным тренером молодежной (U21) сборной Беларуси по футболу.
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