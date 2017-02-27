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МАРТ ликвидирует торговую инспекцию

28.02.2017 13:36 — Разное | Ежедневник  
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МАРТ ликвидирует торговую инспекцию

фото: inelstal.ru

Специального контролирующего органа в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли теперь не будет.

В первом полугодии 2017 года с учетом наработанной практики предполагается изменить структуру МАРТ. Торгинспекция как самостоятельная структура будет упразднена, сообщает пресс-служба ведомства.

Высвободившиеся кадры отправят работать в существующие структурные подразделения министерства. К ним же перейдут функции контроля – каждое из подразделений будет контролировать соблюдение антимонопольного и ценового законодательства в соответствующих сферах экономики.

 За 2016 год торговая инспекция провела более 1,6 тыс. проверок, во время которых проверено 3,2 тыс. объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения.

Торгинспекция направила в суды около 5 тыс. протоколов (118% к 2015 году), по которым выписано штрафов на сумму более 1,9 млн рублей.

Основные нарушения, которые обнаруживала торгинспекция, – это несоблюдение ассортиментного перечня, реализация товаров с истекшим сроком годности, отсутствие маркировки и т.д.

В то же время в 2016 году инспекция реже приостанавливала работу торговых объектов, также снизились сроки приостановки.

Объясняется это внедрением в мае прошлого года балльной системы оценки нарушений, которые могут являться основанием для приостановления работы. Также упростились процессуальные действия.

В целом, по словам МАРТ, торговые предприятия стали лучше себя вести.

"Наблюдается тенденция снижения "тяжести" выявляемых нарушений: несоблюдение ассортиментных перечней выявляется в 65,5% случаях, тогда как ранее эти проблемы имели место почти повсеместно, реализация просроченных товаров уменьшилась с 80% до 49,2% от числа проверенных объектов. Эти цифры свидетельствуют о переориентации субъектов хозяйствования на ведение бизнеса в соответствии с требованиями законодательства", - пояснили в МАРТ. 

 
 
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Специального контролирующего органа в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли теперь не будет.

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