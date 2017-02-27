Недавно мы простились с одним из выдающихся (без преувеличения) дипломатов современной России. Он скончался за день до своего 65-летия, фактически на рабочем месте. Тем самым красноречиво показав, насколько тяжел труд дипломата по защите интересов своей страны. Интересов, которые многими в мире воспринимаются неоднозначно.



© AFP/ DON EMMERT Виталий Чуркин в ООН: яркие цитаты дипломата

Задачи, стоявшие перед представителями России за рубежом во все времена, легкими назвать было нельзя. Как раз в эти дни отмечается столетие Февральской революции. Кончина многолетнего постпреда Москвы в ООН вкупе с такой датой заставляет посмотреть на происходящее с позиции исторической ретроспективы.

Дипломатические традиции и современность

Российская дипломатия — прямая преемница дипломатии советской и наследница гораздо более старых традиций. И ведь что характерно — несмотря на все смутные времена внешнеполитическая школа восстанавливалась, обогащалась "свежей кровью" новых талантливых специалистов и вновь демонстрировала успехи в деле защиты интересов страны на мировой арене.

Вот и в наши дни непростой характер возникающих задач позволяет раскрыться все новым именам ярких дипломатов. И при этом продолжают работать специалисты советской школы. Одним из самых заметных и был Чуркин. Он славился мгновенной реакцией, с которой остроумно, но, никогда не переходя грань, парировал выпады оппонентов. А те иной раз были близки к переходу этой грани на волне эмоций.

Кстати, не случайно, что часто цитируемый мировыми масс-медиа красноречивый глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков — также дипломат, прошедший хорошую школу. А в последнее время с ним по частоте цитирования соревнуется яркая Мария Захарова, глава пресс-службы Министерства иностранных дел. Время требует нестандартных подходов в сочетании с четким пониманием государственных задач и интересов.

Именно дипломатам приходится первыми выдерживать волну критики из-за "кордона" — они сталкиваются с коллегами и журналистами, так сказать, "в поле". И Виталий Чуркин демонстрировал виртуозное мастерство слова — и что немаловажно, на прекрасном английском. Он умел точной фразой снять напряжение зала и даже вызвать смех — а остроумие является очень важной чертой дипломата. Но характерно, что даже его многолетние визави по дебатам в ООН — представители там Соединенных Штатов, Великобритании, других стран Запада — почтили его память только добрыми словами, назвав его другом и мастером в своем деле. А это показатель высокого профессионализма: ведь проще всего в дебатах перейти на личности и эмоции, что демонстрирует любой интернет-форум. Виталий Чуркин стал образцом дипломатического такта, ничуть не мешавшего ему твердо отстаивать точку зрения своего правительства.

Сегодня, когда Россию обвиняют в ведении войн и даже военных преступлениях (всячески "раскручивая" любые неоднозначные и неясные факты и при этом не обращая внимания на аналогичные факты "своих" участников конфликтов), перед ее дипломатами стоят неимоверно трудные задачи: опровергать то, что априори, бездоказательно или в рамках двойных стандартов выдается за непреложный факт. И Чуркин справлялся с этой тяжелейшей задачей на высоком уровне.

Успехи белорусской дипломатии

В этой связи, конечно, нельзя не сказать и о том, что на постсоветском пространстве не только российская дипломатия демонстрирует подлинное мастерство. Буквально за последнее десятилетие в другой стране-наследнице СССР, в Беларуси сложилась своя школа внешнеполитического искусства. Белорусская дипломатия после обретения страной независимости была в самом начале пути, не имея тех возможностей, что были у коллег из Москвы. Однако тем приятнее видеть ее успехи последних лет.



© AFP/ KENA BETANCUR Постпред РФ при ООН Чуркин скончался за день до своего 65-летия

Беларусь сумела стать посредником в целом ряде конфликтов, став признанным миротворцем. Сумела наладить взаимовыгодные связи с целым рядом государств, в том числе и весьма удаленных географически, и успешно решает такие прикладные задачи, как наращивание экспорта наших товаров. Да, здесь еще далеко не все гладко, и потенциал такой многовекторной мирной кооперации еще не раскрыт в полной мере, но работа идет. Белорусские дипломаты выступают со множеством инициатив, предусматривающих объединение усилий в борьбе с различными трафиками и негативными явлениями глобального порядка — например, в противостоянии торговле людьми или наркотиками. А ведь двадцать пять лет назад в стране имелась буквально горстка специалистов с соответствующей подготовкой и опытом зарубежных контактов.

Важно, чтобы внешнеполитические ведомства Беларуси и России — государств, связанных союзными отношениями самого тесного порядка — и дальше отстаивали общие интересы, поддерживали инициативы друг друга и не подыгрывали тем силам, которые хотели бы рассорить наши государства, вбить между ними клин. С одной стороны, прагматические соображения, а с другой — весь наш многолетний совместный опыт не оставляет нам выбора. Если мы и в самом деле хотим успехов и процветания нашим странам и народам. А анализ работы МИДов и дипломатов наших государств позволяет в этом убедиться.

Кончина Виталия Чуркина стала большой утратой не только для России, но и для Беларуси — он всегда поддерживал наши инициативы в ООН от имени Москвы. Но думается, и его преемники не отступят от этой многолетней линии, и мы вместе сможем добиться многого.