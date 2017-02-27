Белорусская федерация киберспорта планирует провести республиканский киберспортивный чемпионат. Об этом рассказали на пресс-конференции, посвященной созданию федерации.



Киберспортсмены на соревнованиях SL i-League StarSeries в «Минск-Арене» в январе 2016. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Белорусская федерация киберспорта официально она была оформлена в конце 2016 года. Среди основателей организации — владельцы минских компьютерных клубов и специалисты по организации игровых мероприятий.

— Мы сейчас хотим начать нормальное полноценное движение, которое есть в других странах, — рассказал председатель федерации Денис Богуш.

Создатели федерации надеются, что Беларусь войдет в состав стран-участниц Международной федерации киберспорта (IeSF).

Также в планах организации — запустить общереспубликанский киберспортивный чемпионат и проведение студенческих лиг. Мероприятия запланированы на вторую половину 2017 года. Организаторы ожидают, что в студенческих лигах примет участие 150 человек из каждой области

— Мы уже определились с дисциплинами — это будут World of Tanks, CS: GO, Dota 2, а также спортивные симуляторы на приставках, — рассказал Павел Волков, заместитель председателя федерации. — Мы проведем его все в интернете, а после определимся с площадкой в Минске, чтобы провести гранд-финал.

Основатели федерации рассказали, что надеются на поддержку государства, однако считают себя достаточно самодостаточной организацией, в том числе в экономическом плане.

— Киберспортивные турниры — это реальные деньги, — отметил Денис Богуш. — В страну приезжают люди, оставляют деньги. Из опыта «Старладдера» — мы заселили две гостиницы под завязку.

На мероприятии также ответили тем, кто считает киберспортсменов людьми, недостаточно развитыми физически.

— Профессиональные киберспортсмены за компьютером проводят меньше времени, чем геймеры, — рассказал Александр Горбаченко, президент Федерации компьютерного спорта России. — Спортсмены достаточно жестко регламентируют свою деятельность, и этим они отличаются от геймеров. Любой спортсмен понимает, насколько важно поддерживать физическую форму и сохранять концентрацию до конца соревнований. Сегодня неправильно говорить о том, что геймеры тяжелее мышки не поднимают. Для своей физиологии они все развиты нормально.