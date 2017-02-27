|
Внимание, розыск: следствие ищет очевидцев ДТП в Минске, в котором серьезно пострадал ребенок
Следственные органы ищут свидетелей ДТП, в котором серьезные травмы получил 11-летний ребенок.
Как сообщил официальный представитель УСК по Минску Алексей Климович, 24 ноября 2016 года, около 19.00, водитель Renault Megane ехал по улице Берута. Проезжая возле дома № 16/1, он совершил наезд на пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу мальчика 2005 года рождения.
В результате дорожно-транспортного происшествия ребенку были причинены тяжкие телесные повреждения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Наезд произошел 24 ноября 2016 года, около 19.00, на улице Берута.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии