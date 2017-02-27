Следственные органы ищут свидетелей ДТП, в котором серьезные травмы получил 11-летний ребенок.

Как сообщил официальный представитель УСК по Минску Алексей Климович, 24 ноября 2016 года, около 19.00, водитель Renault Megane ехал по улице Берута. Проезжая возле дома № 16/1, он совершил наезд на пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу мальчика 2005 года рождения.

В результате дорожно-транспортного происшествия ребенку были причинены тяжкие телесные повреждения.

В целях всестороннего и полного выяснения обстоятельств произошедшего следствие обращается с просьбой к водителям, располагающим видеозаписями данного ДТП, и иным гражданам, обладающим значимой информацией о происшествии, обратиться по телефонам: 8 017 239-48-67, 8 017 225-25-10, 8 044 500-31-11.