Старинный парк усадьбы Огинского Залесье в ожидании реконструкции. Участвовать в финансировании восстановления этого памятника историко-культурного наследия готов Банк развития: достигнута договоренность между губернатором Гродненской области Владимиром Кравцовым и руководством банка о выделении около 600 тысяч рублей на эти цели. Приступить к работам по реконструкции должны в ближайшее время — уже в марте-апреле. Ожидается, что первыми на площадке усадьбы появятся мелиораторы, которые начнут работы по восстановлению озера, сообщает «Гродненская правда».





Часть документации по проекту уже готова и позволяет приступить к мелиоративным работам. Параллельно будет изготавливаться полная проектно-сметная документация по реконструкции парка и озера, сообщили в Сморгонском райисполкоме. Уже известно, как будет выглядеть прилегающая к имению территория.

Планируется очистить ложе озера и отремонтировать две дамбы, отреставрировать два мостика над ними в дворцовом стиле. Есть также идея по возрождению еще одного утраченного моста к островку в центре озера — того самого, по которому прогуливаются две дамы на сохранившейся гравюре Леонарда Ходьки 1822 года.

Реконструкцию паркового комплекса Северных Афин, скорее всего, проведут поочередно. Сначала возродят английский пейзажный парк, где восстановят фруктовую аллею, дорожки, малые архитектурные формы скамьи и мостики. В нем также высадят клумбы с цветущими кустарниками, которые так любил владелец Михаил Клеофас. Вторым этапом пройдет обустройство регулярного французского парка в форме прямоугольника с геометрическими узорами из газонов, кустарников и невысоких деревьев. Этот парк композиционно был неразрывно связан с самим дворцом и находился по дороге к нему, создавая эффектную визуальную структуру.

Научным руководителем реконструкции парка и озера является архитектор Людмила Иванова, которая также выступила автором проекта реставрации самой усадьбы.