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Бюджет возместит «Блакіту» проценты по кредиту

28.02.2017 14:08 — Разное | Ежедневник  
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Бюджет возместит «Блакіту» проценты по кредиту

Президент во время посещения БПХО в 2015 году. Фото: osh.by

"Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение" получит господдержку в виде оплаты части процентов по кредиту в размере 50% ставки.

Соответствующее решение содержится в постановлении правительства №164 от 27 февраля.

Кредит, расплатиться по которому поможет государство, выдал "Сберегательный банк "Беларусбанк".

Согласно постановлению, возмещение процентов будет сделано за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных на прочие вопросы в области промышленности, строительства и архитектуры.

Контроль за выполнением настоящего постановления возложен на Белорусский государственный концерн по производству и реализации товаров легкой промышленности.

 
 
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"Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение" получит господдержку в виде оплаты части процентов по кредиту в размере 50% ставки.

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