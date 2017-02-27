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Бюджет возместит «Блакіту» проценты по кредиту
28.02.2017 14:08 — Разное | Ежедневник
Президент во время посещения БПХО в 2015 году. Фото: osh.by
"Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение" получит господдержку в виде оплаты части процентов по кредиту в размере 50% ставки.
Соответствующее решение содержится в постановлении правительства №164 от 27 февраля.
Кредит, расплатиться по которому поможет государство, выдал "Сберегательный банк "Беларусбанк".
Согласно постановлению, возмещение процентов будет сделано за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных на прочие вопросы в области промышленности, строительства и архитектуры.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложен на Белорусский государственный концерн по производству и реализации товаров легкой промышленности.
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"Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение" получит господдержку в виде оплаты части процентов по кредиту в размере 50% ставки.
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