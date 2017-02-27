

Президент во время посещения БПХО в 2015 году. Фото: osh.by

"Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение" получит господдержку в виде оплаты части процентов по кредиту в размере 50% ставки.

Соответствующее решение содержится в постановлении правительства №164 от 27 февраля.

Кредит, расплатиться по которому поможет государство, выдал "Сберегательный банк "Беларусбанк".

Согласно постановлению, возмещение процентов будет сделано за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных на прочие вопросы в области промышленности, строительства и архитектуры.

Контроль за выполнением настоящего постановления возложен на Белорусский государственный концерн по производству и реализации товаров легкой промышленности.