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Бракованную банкноту в 5 рублей продали на аукционе за 400 долларов
Бракованную 5-рублевую купюру с восьмизначным номером продали на интернет-аукционе за 737 рублей (почти 400 долларов),
Уникальность банкноты в том, что серийный номер белорусских денег образца 2009 года обычно состоит из семи цифр. Серийный номер этой банкноты номиналом пять рублей — АВ 10000000. Бонисты предполагают, что наличие банкноты с восьмизначным номером следует расценивать как брак, хотя «существование такой банкноты полностью закономерно, так как тираж каждой серии банкнот (кроме серии замещения) составляет 10 миллионов экземпляров».
За время аукциона за банкноту боролись девять потенциальных покупателей. Минимальная ставка была 201 рубль. Две ставки оказались выше 700 рублей.
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Уникальность банкноты в том, что ее серийный номер состоит из восьми цифр.
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