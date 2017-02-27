



В феврале появилась информация о том, что в России хотят интегрировать ЭРА-ГЛОНАСС и систему взимания платы за проезд по федеральным трассам с 12-тонников «Платон». Представителям транспортных компаний прокомментировали планирующиеся изменения.

Интеграция двух систем позволит установить контроль рынка грузоперевозок, может стать полезной для игроков рынка и на добросовестных перевозчиках не скажется, отмечает один из специалистов.

«Мы предвидели, что ЭРА-ГЛОНАСС и „Платон“ объединятся, так как государство стремится сделать рынок перевозок максимально прозрачным. Интеграция этих систем является одной из мер по отслеживанию перевозчиков, которые всячески избегают платы за проезд большегрузов по федеральным трассам. Такое объединение позволит установить тотальный контроль над рынком перевозок в России. Для игроков рынка данная интеграция может стать полезной, если им будет доступна дополнительная информация онлайн о загруженности трасс, изменениях дорожной инфраструктуры и т.д. Сейчас можно точно сказать, что на деятельности перевозчиков, которые исправно платят за проезд по системе „Платон“, ее интеграция с ЭРА-ГЛОНАСС никак не скажется», — прокомментировал руководитель транспортной службы логистической компании «ПЭК» Игорь Алексашов.

Один из экспертов выделяет проблему при интеграции двух систем, связанную с сертификацией системы ЭРА-ГЛОНАСС в составе транспортного средства, точнее — в методике сертификации.

«Мы уже не раз слышали в СМИ, что из-за этого некоторые автопроизводители отказались поставлять в Россию модели, производимые в небольшом количестве. Так же получится и с коммерческой техникой. К сожалению, если ситуация с сертификацией не изменится, то неизбежно возникнет дефицит в тех или иных моделях», — прокомментировал «ДорИнфо» технический директор AsstrA Associated Traffic AG (AsstrA AG) Вадим Плотников.

Он также отметил, что интеграция системы «Платон» и ЭРА-ГЛОНАСС технически возможна, и совмещенная система может стать эффективной для новых автомобилей. Для транспорта, который уже эксплуатируется, установка нового оборудования приведет к новым затратам и вынужденному простою.

«Совмещение систем „ЭРА-Глонасс“ с системой „Платон" технически возможно и выполнимо, трудностей в такой интеграции я не вижу. Совмещенная система может стать эффективной, так как не нужно будет устанавливать отдельный прибор на лобовом стекле транспортного средства, но, как понимаю, — это решение годится только для новых автомобилей. А транспорт, находящийся в эксплуатации останется с приборами на стеклах или потребуется дооборудование автомобиля совмещенной системой, что приведет к затратам на внесение изменений в конструкцию транспортного средства и ее оформление. Также нельзя забывать о том, что подобное вмешательство приводит к вынужденным простоям», — отметил Вадим Плотников.

Еще один эксперт считает, что интеграция двух систем может упростить доступ новых автомобилей к федеральным трассам, но в то же время может привести к трудностям для тех, у кого авто с пробегом, а также привести к дополнительным затратам.

«Интеграция двух систем должна значительно упростить доступ новых авто к федеральным трассам, но при этом вызовет определенные сложности у владельцев автомобилей с пробегом. Такие машины придется дооборудовать системой ГЛОНАСС, что в свою очередь повлечет дополнительные затраты со стороны перевозчиков, к которым малый и средний бизнес не готов», — рассказал начальник отдела логистических операций DPD в России Дмитрий Воеводин.

Он также отметил, что интеграция ЭРА-ГЛОНАСС и «Платона» может отразиться на конфиденциальности перевозок, что с одной стороны неодобрят грузоотправители, перевозчики и получатели, но с другой — позволит государству получить объективную картину происходящего на рынке. Кроме того, совмещение систем позволит контролировать режим труда и отдыха водителей.

«Большинству частных перевозчиков придется выйти из тени. С помощью совмещения двух систем станет возможным полностью контролировать режим труда и отдыха водителей, соблюдение и нарушение скоростных режимов. Конечно же, все эти шаги изменят условия перевозок на рынке. Малому бизнесу с частными водителями станет еще сложнее конкурировать с крупными ТК, что приведет к нарушению баланса на рынке автоперевозок. Таким образом, данное решение в совокупности с тотальным контролем соблюдения всех правил и норм должно сделать перевозки более прозрачными и безопасными, а за это придется платить», — отметил Дмитрий Воеводин.

Вместе с тем, один из экспертов отметил, что системы по сути между собой не имеют ничего общего, и объединить их можно, но смысла в этом мало.

«Системы, о слиянии которых сейчас говорят, не имеют ничего общего посвоей сути. „ЭРА-Глонасс“ — хорошая государственная программа, основной целью которой является помощь людям на дорогах. Система предполагает более быстрое реагирование в случае серьезных ДТП, что дает возможность спасти жизни людей. „Платон“ — система взимания платы за проезд. По своей сути и идее системы не совместимы, так как имеют совершенно разные предназначения. Могу предположить, что система „Платон“ будет работать по средствам системы навигации „Глонасс“, но причем тут „ЭРА-Глонасс“ мне не совсем понятно. Такая интеграция не изменит смысл системы „Платон“, суть которой заключается в взимание платы для ремонта и строительства дорог. Система работает. Хорошо или плохо мы сможем оценить, когда будут отремонтированы дороги и виден результат. Объединить системы, наверное, можно, но смысла в этом не вижу. Хочется больше прозрачности, а все станет еще более запутанным», — отмечает начальник российского экспедирования логистической компании «ДАКСЕР» Алексей Черкашин.

Добавим, что система взимания платы за проезд по федеральным трассам России «Платон» распространяется на грузовики массой выше 12 тонн и функционирует с середины ноября 2015 года. Сейчас ставка составляет 1,53 рубля за 1 км пути, с середины апреля этого года тариф в системе увеличится до 3,06 рубля за 1 км. Средства от сбора платы з проезд поступают в федеральный дорожный фонд, откуда в дальнейшем распределяются на неотложный ремонт дорог, на реализацию ГЧП-проектов в регионах, а также на приведение в порядок мостов и путепроводов в субъектах страны. Также отметим, что сейчас постепенно усиливается контроль оплаты проезда 12-тонникамив системе «Платон». ЭРА-ГЛОНАСС — это государственная система экстренного реагирования при авариях на автодорогах.

Источник: www.asstra.by