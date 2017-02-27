Мятликов в комментарии Sputnik Грузия , который он сделал в преддверии визита в Беларусь президента Грузии Георгия Маргвелашвили, отметил, что главы государств регулярно "обмениваются" официальными визитами.



© Sputnik. Alexander Imedashvili Грузинские СМИ могут посетить Беларусь в рамках пресс-тура

"Начало было положено Александром Лукашенко в 2015 году. И я думаю, что визиты на высоком уровне будут продолжены и на уровне глав парламентов, состоятся визиты премьер-министров", — отметил глава белорусской дипмиссии.

Он также отметил, что ожидается принятие решения о проведении в белорусской столице межправительственной комиссии во второй половине текущего года.

"Так что я думаю, визиты на уровне высоком будут продолжаться с такой же интенсивностью", — отметил Мятликов.

Официальный визит президента Грузии Георгия Маргвелашвили в Беларусь состоится 1-2 марта.