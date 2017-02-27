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Посол Беларуси: РБ и Грузия сохранят активный темп сотрудничества
28.02.2017 15:07 — Разное | Sputnik Беларусь
Мятликов в комментарии
© Sputnik. Alexander Imedashvili
"Начало было положено Александром Лукашенко в 2015 году. И я думаю, что визиты на высоком уровне будут продолжены и на уровне глав парламентов, состоятся визиты премьер-министров", — отметил глава белорусской дипмиссии.
Он также отметил, что ожидается принятие решения о проведении в белорусской столице межправительственной комиссии во второй половине текущего года.
"Так что я думаю, визиты на уровне высоком будут продолжаться с такой же интенсивностью", — отметил Мятликов.
Официальный визит президента Грузии Георгия Маргвелашвили в Беларусь состоится 1-2 марта.
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Посол Беларуси в Грузии Михаил Мятликов уверен в том, что две страны продолжат активное двухстороннее сотрудничество. Смотрите на видео комментарий белорусского...
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