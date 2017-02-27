Любите ли вы супергероев, ждете новых "диснеевских" сказок или хотите чего-нибудь холодящего кровь – Sputnik подобрал премьеры марта на любой вкус. Довольными должны остаться все.

"Логан: Росомаха"

Очередной подарок любителям серии фильмов "Люди Икс" и героя в исполнении Хью Джекмана. На этот раз действие разворачивается в недалеком будущем, где Росомаха встречает преследуемого злодеями молодого мутанта.

Интеллектуальным этот фильм назвать сложно, зато зрителям гарантированы два часа экшена, суперспособностей, перестрелок и прочих спецэффектов на 120 миллионов долларов. Любители Marvel определенно будут довольны, да и многим другим новый "Логан" может понравиться.

Премьера фильма "Логан: Росомаха" состоится в Беларуси 2 марта.

"T2 Трейнспоттинг" / "На игле 2"

Возможно, вы не читали знаменитый роман Ирвина Уэлша, но первый "На игле" с легкой руки режиссера Дэнни Бойла попал в списки лучших фильмов конца прошлого века. И, вполне вероятно, эту картину вы смотрели.

В новом "Трейнспоттинге" действие разворачивается через 20 лет после событий первого фильма. На этот раз главного героя пытаются затянуть в порнобизнес. Конечно же, такой пикантный сюжет добавляет фильму и возрастное ограничение: строго 18+.

В кино "На игле 2" будут показывать с 8 марта.

"Красавица и чудовище"

Одноименный мультфильм студия Disney перевела в мир "взрослого кино" практически кадр в кадр – во всяком случае, такое впечатление возникает после просмотра трейлера "Красавицы и чудовища". Главную роль в ленте играет известная по "Гарри Поттерам" Эмма Уотсон, поэтому картина точно будет претендовать на большой интерес зрителей.

Режиссером "Красавицы и чудовища" выступил Билл Кондон – он ранее снимал "Девушек мечты", "Сумерки", "Пятую власть" и многие другие фильмы, а в свое время получил и "Оскар" как лучший сценарист.

Премьера фильма "Красавица и чудовище" назначена на 16 марта.

"Сплит"

Автор "Шестого чувства" и "Таинственного леса" М. Найт Шьямалан решил снять очередной триллер – "Сплит". И своего режиссер добился: картина о человеке, в голове которого уживаются 23 не очень добрые личности, смогла собрать достаточно приличную кассу для фильмов своей категории и заработала в 20 раз больше бюджета. Отзывы о "Сплит" также в целом положительные.

Заслуга успеха картины и в игре Джеймса МакЭвоя – по отзывам критиков, сыграл он на удивление хорошо.

В прокат "Сплит" выходит 16 марта

"Манчестер у моря"

Независимая американская драма получила восторженные отзывы критиков и две премии "Оскар" – в том числе за игру Кейси Аффлека. Поэтому историю про сантехника с разбитым сердцем, живущего в глубинке и переживающего потерю за потерей, Sputnik уже посмотрел.

"Манчестер у моря" – читайте отзыв на фильм >>

В белорусский прокат "Манчестер у моря" выйдет 23 марта.

Еще кино: одной строкой

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